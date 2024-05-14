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鄰居監視器對準家門 她提告侵犯隱私賠償15萬被駁回

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市婦人發現鄰居監視器對準家門拍錄，認為侵犯隱私權提告排除侵害並要求賠償15萬元。圖為監視器畫面，與本案無關。記者李宗祐／攝影
嘉義市婦人發現鄰居監視器對準家門拍錄，認為侵犯隱私權提告排除侵害並要求賠償15萬元。圖為監視器畫面，與本案無關。記者李宗祐／攝影

嘉義市婦人與鄰居曾因機車噪音發生爭執，後雙方和解，但婦人發現鄰居裝設監視器對準家門口，認為不但侵害到隱私權，也令她精神備感壓力，因此向法院提起排除侵害訴訟、請求賠償15萬元精神損失。法院調查，監視器拍攝公共巷道維護住家安全非只針對住家，駁回其訴，可上訴。

嘉義市紀婦與鄰居蘇婦家屬曾因機車噪音發生爭執，雙方和解後，蘇婦住家裝設監視器，紀婦感覺鏡頭直接拍攝自家門口，雙方因其他糾紛上法院，蘇家提供住家監視器內容佐證，紀婦因而看到監視內容包括自家大門、攜帶物品、穿著衣物、來訪之訪客、家庭成員出入狀況、與鄰居對話內容等，她認為遭長期監控1年以上，侵犯隱私權且造成她精神備感壓力而受痛苦，因此訴請拆除監視器，並賠償15萬元。

蘇婦表示，裝設監視器與紀婦一點關係都沒有，只是為了居家安寧及安全。

法官認為，蘇婦監視器裝設在住家門口，和一般住戶為居家安寧及安全設置監視器目的一樣，主要攝錄的內容係針對蘇婦住家左側巷道，是屬於不特定多數人得自由出入，並得共見共聞空間。縱使拍到紀婦住家門口、攜帶物品、穿著衣物、訪客、家庭成員出入、與他人談話等過程，但是任何人在行經該巷道，也可直接觀察、聽聞監視器拍得範圍內的一切活動、言論及談話，因此監視器拍攝所及的範圍，並沒有侵害隱私權。駁回其訴。

監視器 鄰居 隱私權

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