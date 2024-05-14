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彭文正稱蔡英文「作票」遭中選會澄清 自訴主委等4人誹謗又敗訴

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

資深媒體人彭文正自訴中選會主委李進勇等4人加重誹謗，台灣高等法院今駁回彭上訴，4人可望無罪確定。圖／聯合報系資料照片
資深媒體人彭文正自訴中選會主委李進勇等4人加重誹謗，台灣高等法院今駁回彭上訴，4人可望無罪確定。圖／聯合報系資料照片

媒體人彭文正聲稱2020年大選蔡英文總統囊括817萬票「作票」，並指中央選舉委員會發的駁斥新聞稿違法，自訴中選會主任委員李進勇等4人加重誹謗等罪，台北地方法院判無罪。彭上訴，台灣高等法院今駁回，因李等人一、二審都無罪，依刑事妥速審判法規定，幾可確定無罪。

4名被告分別是李進勇、中選會副主委陳朝建、時任綜合規劃處處長高美莉、綜合規劃處專員徐易麟，彭一審時也追加自訴李、陳犯偽造文書罪，法官判決不受理。

彭自訴稱2020年2月17日接受「Bit King 比特王出任務」專訪，就蔡英文選總統得票高達817萬票表示懷疑，中選會卻發新聞稿反駁，另外，陳朝建宣稱「對於彭文正及其影片，該採法律行動就會採法律行動，如移送檢警依法處理」，指李進勇等人犯加重誹謗、公然侮辱、偽造文書罪。李進勇、陳朝建、高美莉、徐易麟與辯護律師都稱，中選會發新聞稿駁斥，是公部門機關的行為，他們是依法行政，否認犯罪。

北院調查，李等4人經手辦理的新聞稿內容，是指摘彭文正的言論為不實訊息，自客觀觀察，新聞稿雖然對彭的言論持負面評價，但新聞稿是表明中選會就總統選舉的投開票過程無瑕疵、無作票之嫌，沒有公然侮辱彭文正。

北院認為，2020年大選於2020年1月11日投開票，新聞稿發布時已超過15天，沒有司法機關或候選人對選舉結果提選舉無效之訴，李進勇等人身為中選會人員，就影片內容擬新聞稿評論，沒有誹謗或有文書不實登載的犯意可言。一審認為彭文正所提的自訴案，證據不足以證明4人犯公然侮辱、加重誹謗罪，也不足以證明高美莉、徐易麟行使公務員登載不實文書，諭知無罪。

彭文正上訴，高院認為一審認事用法無違誤，今判上訴駁回。

中選會 李進勇

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