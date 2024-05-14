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台南莽男火鍋店潑紅漆引祝融…燒傷無辜客人 法官裁定羈押

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

37歲陳姓男子疑因男女感情糾紛，前天傍晚涉嫌到台南市安平區一家火鍋店持鐵鎚砸玻璃，再到店內潑灑紅漆，造成火鍋點燃油漆，65歲張姓男客人下半身灼傷。台南地院法官昨晚認為陳在餐廳營業時間內，店內有眾多顧客在用餐，仍潑灑紅漆引燃火災，造成被害人受有多處燒燙傷，對社會治安及公共安全影響甚鉅，裁定羈押但未禁見。

陳姓男子涉犯殺人未遂等罪嫌，經檢察官聲請羈押，台南地院法官昨晚7點多裁定理由認為陳涉犯刑法第271 條第2 項、第1 項殺人未遂罪嫌及同法第173條第1項放火燒毀現有人所在建物罪嫌，犯罪嫌疑重大。

法官認為，陳的供詞避重就輕，所犯均為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，刑度極重，此等重罪常伴有逃亡高度可能，考量陳答辯及目前檢察官所提出事證，可預期陳確有規避日後審判及刑罰執行強烈動機，影響日後追訴、審判，堪認確有事實及相當理由足認陳有逃亡之虞，應予羈押。

37歲陳姓男子疑因男女感情糾紛，前天傍晚約5點涉嫌到台南市安平區一家火鍋店持鐵鎚砸玻璃，再到店內噴灑紅漆，造成火鍋點燃油漆，65歲張姓男客人下半身體輕微灼傷，消防人員接獲報案後緊急滅火將張送醫，陳左手也因砸毀火鍋店玻璃受傷，轄區警方到場將陳制伏送醫帶回調查。

據了解，陳男今年3月剛和前妻離婚，他懷疑是火鍋店老闆從中介入，曾要求對方精神賠償，他不滿對方置之不理到火鍋店噴灑紅漆洩恨，造成無辜男客人燒傷。

陳姓男子（著藍上衣 ）涉嫌到台南市安平區火鍋店潑紅漆，被警方當場制伏法辦，法官裁定羈押。圖／本報資料照片
陳姓男子（著藍上衣 ）涉嫌到台南市安平區火鍋店潑紅漆，被警方當場制伏法辦，法官裁定羈押。圖／本報資料照片

台南 火鍋

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