死刑違憲？ 蘇永欽：大法官判決前保持謙遜

中華人權協會、台灣審議民主研究會昨針對「死刑存廢」舉行記者會，司法院前副院長、前大法官蘇永欽（左）說，大法官應保持謙遜，不宜利用機會讓自己的理念付諸實現。記者翁至成／攝影 死刑存廢問題爭論已久，憲法法庭上月廿三日進行死刑違憲案言詞辯論。司法院前副院長、前大法官蘇永欽說，死刑議題敏感尖銳，需要審議式民主的基礎來做決定跟思考，大法官可以推翻現行法律，但不應把「我」放很大，要不然會對社會造成擺盪；他更直言大法官應保持謙遜，不宜利用機會讓自己的理念付諸實現。

中華人權協會、台灣審議民主研究會昨天在台大校友會館召開「死刑存廢 全民參與─審議民主啟動」記者會，中華人權協會理事長高思博指出，死刑議題不僅是法理問題，還涉及社會大眾倫理確信，以及複雜的制度變革與配套；近廿年來，台灣支持死刑民調多落在八成，若純以司法程序做決定，將造成司法與社會、民意機關對立。有鑑於公民與民意機關缺乏有效方式發聲、與司法深度對話，發起審議民主對死刑議題思辨。

台灣審議民主研究會理事長、前政務委員朱雲鵬指出，審議民主是讓公民在充分資訊下，對公共議題進行討論，類似方法，過去台灣在教改、能源等議題上曾舉辦過兩次。此次關於死刑議題，預計五月中旬進行三千份問卷調查，並於六月下旬召開公民會議，由專家學者與公民在充分資訊下，討論關於與死刑的各種問題，而非直覺式的表達意見，公民會議後再進行後測民調，並發布完整報告。

蘇永欽表示，死刑議題敏感尖銳，為死刑聲請釋憲的案件也從沒斷過，此次大法官的受理可能覺得終該面對；他指出，從憲法制度來看，大法官確實可以推翻多數民意制定的法律，但死刑是包含深刻的歷史文化內容，每個國家的憲法審查制度都有不完美之處，大法官在作判決前應保持謙遜，「千萬不要想說要讓自己一生一世追求的理念付諸實現」，歐陸國家大法官做決定時，不會把自己放很大。

對於大法官的死刑理念引發爭議，蘇永欽說，不需懷疑大法官理念，但提醒大法官不應把「我」放很大，他舉美國聯邦最高法院有關墮胎權等判決為例，當大法官判決如鐘表擺盪在左與右，「不知道正義在哪邊」。

蘇永欽說，死刑牽涉很多事實、知識問題，是需要被教育的，審議式民主提供更多資料。若他是大法官，會等待此公民審議問卷結果出爐再做決定。他也指出，審議民主是嘗試改善提升品質、更接近內涵，和憲法判決沒有直接關係，是平行進行。

發起此次審議民主的諮詢委員、國際透明組織亞洲代表葛傳宇則指出，司法正義是全球貪腐的重災區。台灣政府目前所做所為都在「打左轉燈右轉」，有死刑卻不執行，傷害司法公信力，且歐盟廢死，美國不廢死，世界的潮流並非單一價值。政大教授廖元豪也從美國最高法院的判決，說明死刑違憲與否必須考慮社會道德觀。