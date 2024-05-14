詐團軍師 遭爆錢藏法官辦公室

律師鄭鴻威。圖／聯合報系資料照片 律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團昨遭起訴，台北地方法院裁定鄭和助理林佳毅均再延長羈押禁見三個月。開庭時，檢察官指鄭鴻威把部分款項藏在橋頭地方法院法官石育恩辦公室內，此部分調查中；鄭鴻威稱是購屋工程款，與本案無關。

橋頭地院表示，此案石育恩未經檢方列關係人偵訊，石也未曾審理鄭鴻威擔任辯護人案件，但本於毋枉毋縱，即刻進行內部調查。據了解，檢察官昨爆出鄭曾拿錢給石育恩，石立即將與鄭對話紀錄交院方自清，強調未涉任何不法。

鄭鴻威昨開庭否認組織、洗錢罪，他說不爭執把案件介紹給其他律師後收受李昊承虛擬貨幣，但主觀上沒有指揮、參與犯罪組織意圖，也沒有洗錢故意。

檢察官說，鄭羈押期間透過律師劉育年將telegram帳號密碼、指示事項交付林佳毅，已有串證事實；另詐團主謀連柏瑋及共犯律師王偉、楊濟宇尚未查緝到案。且根據卷證，鄭把部分款項藏在橋頭地院法官石育恩辦公室內，鄭交保會影響後續查緝。

鄭鴻威反駁，確實將telegram帳號密碼透過律師交付林佳毅，但當時不認為林會列共犯，只是希望員工在他羈押期間，不會發生就業問題。鄭說跟石育恩是熟識朋友，石擔任公職前曾在建設公司上班，他有買房想法，請石幫忙找認識的代銷、建商，因需要一筆工程款才會給石一筆現金，與本案無關。

他說短時間內不會再從事律師業務，未來審理也不打算聲請傳喚王偉等人作證，沒有串證、滅證疑慮，請求具保機會，願以三百萬元交保。

法院認為鄭羈押期間透過律師將telegram帳密交付助理，有串證、湮滅證據之虞，裁定自昨日起延押三個月。