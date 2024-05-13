聽新聞
test
0:00 / 0:00
律師當詐團軍師 現金藏法官辦公室？橋頭地院說話了
律師鄭鴻威涉嫌趁幫詐騙集團車手辯護、陪同偵訊時，洩漏偵查中筆錄內容等資料給詐團犯嫌，被檢方依組織犯罪、洩密、洗錢等罪起訴，今台北地院召開延押庭，蒞庭檢察官爆出鄭把部分款項藏在橋頭地院法官石育恩辦公室內，新聞曝光後，石火速將兩人對話上交院方自清，橋院已展開調查。
今北院延押庭上，蒞庭檢察官提出卷證資料，指鄭鴻威把部分款項藏在橋頭地方法院法官石育恩的辦公室內，此部分也仍在查緝中，若讓鄭鴻威交保也會影響後續查緝。
鄭鴻威指出，他跟石育恩本是熟識的朋友，石擔任公職之前曾在建設公司上班，而他剛好有買房的想法，才會請石幫忙找認識的代銷、建商，看有沒有比較好的購物機會，但需要一筆工程款，所以他才會給石一筆現金，該筆款項與本案無關。
延押庭上檢方提示證據資料，爆出鄭鴻威與法官有金錢往來，引起各界震驚，因檢察官偵辦時，未曾搜索橋院也未傳訊石育恩，為何在羈押庭上突然提及該筆款項，法官也不解。
據了解，今傍晚新聞曝光後，石育恩馬上拿出他與鄭的對話紀錄交予院方自清，證明並未涉及任何不法。
石育恩為司法官學院62期結訓，剛分發至橋頭地院不久，與鄭鴻威同為政大法律系畢業，據了解，石考上司法官前，確實曾在民間某知名建設公司任職。
橋頭地方法院表示，就報載鄭鴻威律師為回應檢方質疑，提及交付款項與石法官一事，因石法官未曾經檢方列為關係人而偵訊，也未曾審理鄭鴻威律師擔任辯護人的案件，本於勿枉勿縱之精神，本院已著手進行內部調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言