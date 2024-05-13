律師當詐團軍師 現金藏法官辦公室？橋頭地院說話了

律師鄭鴻威涉嫌趁幫詐騙集團車手辯護、陪同偵訊時，洩漏偵查中筆錄內容等資料給詐團犯嫌，被檢方依組織犯罪、洩密、洗錢等罪起訴，今台北地院召開延押庭，蒞庭檢察官爆出鄭把部分款項藏在橋頭地院法官石育恩辦公室內，新聞曝光後，石火速將兩人對話上交院方自清，橋院已展開調查。

今北院延押庭上，蒞庭檢察官提出卷證資料，指鄭鴻威把部分款項藏在橋頭地方法院法官石育恩的辦公室內，此部分也仍在查緝中，若讓鄭鴻威交保也會影響後續查緝。

鄭鴻威指出，他跟石育恩本是熟識的朋友，石擔任公職之前曾在建設公司上班，而他剛好有買房的想法，才會請石幫忙找認識的代銷、建商，看有沒有比較好的購物機會，但需要一筆工程款，所以他才會給石一筆現金，該筆款項與本案無關。

延押庭上檢方提示證據資料，爆出鄭鴻威與法官有金錢往來，引起各界震驚，因檢察官偵辦時，未曾搜索橋院也未傳訊石育恩，為何在羈押庭上突然提及該筆款項，法官也不解。

據了解，今傍晚新聞曝光後，石育恩馬上拿出他與鄭的對話紀錄交予院方自清，證明並未涉及任何不法。

石育恩為司法官學院62期結訓，剛分發至橋頭地院不久，與鄭鴻威同為政大法律系畢業，據了解，石考上司法官前，確實曾在民間某知名建設公司任職。