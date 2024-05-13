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2年存逾一億元？供帳戶助詐團洗錢 外送員改行當車手下場慘了
南投一名蔡姓男子原本是外送員，為了牟利將自身帳戶提供給詐騙集團，當人頭幫忙洗錢，最後更索性成為車手分贓，而其帳戶在2年多內存入1億1650萬元，遭檢警查獲，南投法院依3人以上共同犯詐欺取財罪，判處他1年10個月徒刑。
判決書指出，蔡男先前當外送員卻為牟利將帳戶提供給詐騙集團，2020年更直接加入，負責提領其帳戶內詐款，轉交上手也從中分贓，而其帳戶在2019至2021年間，存款及轉匯提領款項達1441筆，其中存入金額更達1億1650萬6286元。
2021年時遭蔡男所屬的詐團以博奕下注中大獎，向一名鍾姓被害人進行詐騙，被害人誤信得到高額獎金，便依詐團指示先繳付領獎前的稅金和保證金，匯了130萬元到指定帳戶，一名詐團成員隨即從該指定帳戶轉了50萬元至蔡男帳戶。
蔡男在這筆50萬元詐款入帳後，連同先前累積的詐款共300萬840元全數領出，並交付給上手，企圖製造金流斷點；但鍾男發現遭詐後報警，檢警依據金流轉匯紀錄，鎖定並查出蔡男提供帳戶，還親自領款涉重嫌，依洗錢、詐欺等將他起訴。
南投地院法官認為，蔡男擔任鐵工廠員工和外送員，其帳戶進出款項竟高達1.165億元，遠遠超過其合法收入，且常態性提領一空，極為異常，卻辯稱是與其他詐團成員的互有借貸，且一度否認犯行，並拒與被害人和解，犯後態度欠佳。
不過，蔡男因涉其他案於今年初遭判刑2年後，態度轉變，對犯行坦承不諱，並與鍾姓被害人和解，允諾並與今年3月起開始分期給付損害賠償給被害人，經量刑，將他以3人以上共同詐欺取財罪名，判處1年10個月徒刑，全案可上訴。
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