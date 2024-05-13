女兒痛批詐騙天堂 車手抓到了！騙走7旬翁3千萬房「有串證之虞」遭聲押

桃園市一名76歲李姓男子今年初遭詐騙集團哄騙加入投資群組，前後共投入960萬，詐團誆稱幫他賺進4千多萬，但得先付1600萬服務費才能領，李翁於是將96坪3000萬房產過戶後卻驚覺被騙，讓李男女兒發文痛批「台灣根本就是詐騙天堂」。警方獲報後組成專案小組，鎖定取款車手陳姓嫌犯，於昨日拘提到案，今由檢察官訊問後認為有串證滅證之虞，向法院聲押禁見。

據了解，退休李姓男子今年初手機line突然加入一名自稱「林美曦」的女子，除了平時噓寒問暖外，還關心李男經濟狀況，漸漸取得信任後，向李男推薦使用一款投資軟體，李誤信詐騙投資廣告說詞，將桃園價值3千萬的房產，拿去抵押借款，目前已被過戶他人名下；李男在國外的女兒日前得知後，將整個過程貼上臉書社團，並痛批「台灣根本就是詐騙天堂」。

對此蘆竹警方據報立刻組成專案小組、調閱相關監視器偵辦，追查相關犯罪事證，通知被害李翁到警局釐清遇詐的相關案情，並主動與被害家屬溝通，偵辦期間並未接獲被害人或家屬來電詢問，成功鎖定3輛涉案車輛及1名嫌犯，並報請桃園地檢署指揮偵辦。

警方立即展開追查並調閱監視器，鎖定當時假冒經辦員詐騙老翁的年約20歲陳姓男犯嫌，並發現他出沒於台中市，昨立刻持拘票南下逮人，當時陳男與友人正要去吃飯，見警方上門自知難逃乖乖就逮，警方持續向上溯源。

桃園地檢署今指出，經檢察官訊問後，認陳姓被告假冒「華碩投資股份有限公司」經辦員「林承恩」，向李姓被害人收取遭投資詐騙款項，涉犯刑法第339條之4第1項第 2款、第3款之三人以上以傳播工具對公眾散布而為詐欺取財、同法第 216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有串證滅證之虞，今下午向法院聲請羈押禁見。