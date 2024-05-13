醉男徒手勒斃小黃司機 國民法官明審理將見「行凶過程」

士林地方法院今首度以國民法官法，審理陳瑞祥涉殺人案，今選任程序時，有候選國民法官擔心看見血腥刺激性證據，雖然此案行凶手法為徒手勒頸，不會見血，但為維護國民法官身心健康，明天審理庭後，已安排國民法官團體諮商。

據悉，選任程序時，會先告知審理期間會有行凶等刺激證據，雖然此案是徒手勒頸，但有候選國民法官擔心看到血淋淋照片。為了維護國民法官身心健康，審判長庭末諭知，明日下午庭後，將安排「國民法官團體心理諮商」

法院指出，從實到53名候選國民法官，抽出可全程到場的25名候選國民法官，再由審、檢、辯三方進行個別詢問，依法選出6位國民法官、4位備位國民法官，其中男性9人、女性1人；年齡31至40歲4位、41至50歲3位、51至60歲2位、61至70歲1位；學士6位、碩士及專科各2位；職業包含電子加工業、保險業、運輸業、自營業、金融業、公務員、服務業、旅遊業、醫療業等。

國民法官今宣誓後，聆聽審判長的審前說明，與3名職業法官審判長蔡守訓、受命法官陳銘壎、陪席法官張毓軒，共同組成國民法官法庭，從今下午起審理陳瑞祥涉殺人案。

公訴檢察官今開審陳述，計程車司機林男去年4月6日，在清明連假結束後第一天，如往常到汐止車站排班載客，卻遇到前晚喝醉的陳瑞祥，陳在6點23分許走到林的計程車後方小便，兩人發生爭吵，陳隔空嗆聲「俗辣！你不敢打！」等語，兩人拉扯陳倒地後，趁林跌坐在地，踹踢林、蹲坐林後方，用手環繞脖子勒脖，見林無力舉起手，還不鬆手，改用跪坐姿勢一手捶打、一手勒脖，導致林到院前失去生命徵象，當日上午8時許不治，咽喉部的會厭軟骨充血，甲狀軟骨骨折導致窒息死亡。

檢方稱，將播放勒頸過程的每秒截圖的行凶證據，現場目擊者劉姓排班計程車司機、路過民眾等筆錄，也會提出精神鑑定、陳瑞祥抽血酒精濃度等證實平日及案發前心智狀態，還有提出此案到場警員的筆錄及秘錄器，證實陳瑞祥案發前後路倒、行凶後狀態。

此案將傳喚精神鑑定人劉英傑醫師到庭，解剖鑑定人醫師孫家棟，則透過遠距視訊作證，屆時，辯護人、檢察官、國民法官皆可依序提問，請國民法官公正判決。

陳瑞祥辯護人今指出，陳因生活不如意，長期飲酒酒精中毒，案發前陳飲酒後搭計程車離開，但在途中下車路倒，有給司機車資，太醉了走路不穩，曾向警察說要在池塘，要去釣魚等語，「此案不是酒駕案件，法律不是處罰飲酒行為」請國民法官判定，此案是小爭執後殺人，還是酒精中毒發生的意外悲劇？

審判長指出，此案爭執事項為，被告遭檢方起訴的犯罪事實，究竟該當殺人罪未必故意，或傷害致死罪？被告在本案行為時，是否有正當防衛？是否有監護處分、酗酒而犯罪刑之執行前令入相當處所施禁戒，多久適當？

陳男案發後遭警方當場逮捕，對員警說「我喜歡你們」，酒醒後聲稱「斷片全忘了」直到國民法官庭準備程序時改稱，只是想保護自己，但酒醉出力沒有辦法控制力道，認犯傷害致死罪。訴訟參與人、死者胞妹林女士日前表示「我哥走了，沒辦法說話，陳已經踢了哥哥，為何還要勒頸？到底是死者防衛，或是被告防衛，應調查清楚」。

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