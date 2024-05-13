律師鄭鴻威當詐團軍師撈千萬 錢疑藏法官辦公室稱「買房工程款」

律師鄭鴻威去年涉嫌替詐騙集團車手辯護、陪同偵訊時，洩漏偵查中筆錄內容等資料，今被檢方依組織犯罪、洩密、洗錢等罪起訴，法院今裁定鄭鴻威再延長羈押禁見3個月；台北地院開庭時，檢察官表示根據卷證顯示，鄭鴻威把部分款項藏在橋頭地方法院法官石育恩辦公室內，此部分仍在調查中；鄭鴻威則反駁，款項為購屋工程款，與本案無關。

台北地院今開庭，鄭鴻威指出，他坦承洩密罪，但檢察官起訴範圍有很多是他之前沒看過的，而他否認犯組織、洗錢罪；他偵查中坦承楊雅涵、林聰豪、李明潔、張作銓的部分，如今仍承認，但不是他們委任承辦的案件都涉及洩密，他必須比對附表才能答辯。

鄭鴻威說，他也不爭執把案件介紹給其他律師後，收受會計師李昊承虛擬貨幣，但他主觀上沒有指揮、參與犯罪組織的意圖，也沒有洗錢故意。

檢察官指出，鄭鴻威在羈押期間透過律師鄭育年將telegram帳號密碼，及其他指示事項交付給助理林佳毅，已有串證的事實，且本案詐騙集團主謀連柏瑋及其他共犯律師王偉、楊濟宇也尚未查緝到案。

檢方表示，另根據卷證，鄭鴻威把部分款項藏在橋頭地方法院法官石育恩的辦公室內，此部分也仍在查緝中，若讓鄭鴻威交保也會影響後續查緝。

鄭鴻威反駁，他確實有將telegram帳號密碼透過律師交付給林佳毅，但他當時不認為林會列為共犯，他只是希望員工在他羈押期間，不會發生就業問題，且從起訴書中也看不出王偉、楊濟宇等人涉案。

鄭鴻威指出，他跟石育恩本是熟識的朋友，石擔任公職之前曾在建設公司上班，而他剛好有買房的想法，才會請石幫忙找認識的代銷、建商，看有沒有比較好的購物機會，但需要一筆工程款，所以他才會給石一筆現金，該筆款項與本案無關。他主要財產都在銀行，他也無法預測到本案會被搜索拘提，若他要隱匿財產，早就會將帳戶內的錢提領一空。

鄭鴻威說，檢察官自3月8日訊問他後，就再也沒有任何訊問，有超過2個月時間可調查王偉、楊濟宇、石育恩等人，卻迄今未為之，不能作為他延押的理由。

他說，他至今已被羈押超過100天，並經媒體廣泛報導，短時間內也不打算再從事律師業務，未來審理也不打算聲請傳喚王偉等人作證，沒有串證、滅證的疑慮，請求法院給予具保機會，願以300萬元交保，讓他能在相對自由的環境，比對龐大的卷證，促使案件審理如期進行。