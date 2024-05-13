聽新聞
test
0:00 / 0:00
精神不佳？北市女警「多次行竊」成女賊 警分局函送記大過報請停職
台北市中山區勤務指揮中心內勤余姓女警，4月30日下班後，涉在大同區的超市、文具店偷走自動鉛筆筆芯、玉米及竹輪等火鍋料，價值約3百餘元，今依竊盜罪嫌函送法辦。中山警分局指出，此案自檢與大同分局共辦，余姓女警因精神不佳犯案，對女警記1大過處分，並報請停職，追究主管管考責任。
警方指出，51歲一線三星余姓女警，2011年起任職中山警分局，案發前協辦內勤辦理業務，協助整理文書，不料，卻在4月30日晚上8時下班後發生離譜行為，身為警察竟行竊。寧夏夜市旁的連鎖文具行及超市，5月2日向大同警方報案遭竊，警方調查女竊嫌偷走九乘九自文具專家動鉛筆筆芯、觸控筆等物，價值2百餘元，不久後又偷走全聯超市的玉米、竹輪等約80元的火鍋料，偷竊物品價值約300多元。
大同分局通報中山警方，中山查出余姓女警曾有偷過商家雞蛋、豆腐等物品，身為執法人員曾犯此類案件，已是分局重點輔導對象，此事仍再犯知法犯法，不知悔改，本案依規定加重議處，記一大過，並報請停職處分，將追究主管考管責任。
中山分局指出，對於員警風紀，一向秉持零容忍之態度，對於員警違法違紀案件，主動調查，嚴懲不貸，秉持「不掩飾、不護短、不庇縱」態度，以維警譽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言