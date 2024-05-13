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律師鄭鴻威當詐團「軍師」每月報酬300萬元 法院裁定延押禁見3個月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

律師鄭鴻威去年涉嫌替詐騙集團車手辯護、陪同偵訊時，洩漏偵查中筆錄內容等資料，每月報酬高達300萬元，今被檢方依依組織犯罪、洩密、洗錢等罪起訴；鄭鴻威在偵查中被羈押禁見，台北地方法院下午開移審庭後，認為鄭鴻威仍有串證、滅證之虞，裁定延長羈押禁見3個月，可抗告。

另外，同案被告、鄭鴻威助理林佳毅偵查中也被羈押禁見，台北地院今仍裁定延長羈押禁見3個月。

台北地院指出，鄭鴻威在羈押期間曾透過律師劉育年，將telegram帳號密碼交付給林佳毅，有串證、湮滅證據之虞，仍有羈押的必要性；另林佳毅則透過劉育年取得帳號密碼、受綽號「鈔能力」之人探詢案情、刪除手機中相關委任狀等，也認定有滅證疑慮，也仍然有羈押必要性。

檢方起訴指出，鄭鴻威去年加入連姓男子的詐騙集團，負責處理車手被逮後的法律事務，他會親自或委由林佳毅派案給其他律師，擔任車手辯護人，並利用陪同偵訊、閱卷的機會，將筆錄內容轉知給詐騙集團上游、首腦人員。

台北地檢署今偵查終結，依組織犯罪防制條例、洩密、洗錢等罪，起訴鄭鴻威等18人，其餘律師包括楊雅涵、李明潔、張作詮、朱一品、林聰豪、黃耕鴻、賴季倉、湯建軒、曾彥鈞、官厚賢、廖瑞銓、陳漢笙、蔡崇聖、鍾璨鴻、李佳玟，另也有鄭的助理林佳毅、會計師李昊承。

律師鄭鴻威。圖／聯合報系資料照片
律師鄭鴻威。圖／聯合報系資料照片

律師 詐騙集團

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