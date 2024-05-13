信義商圈撒玩具鈔爆推擠 網紅「培根」到案道歉坦言蹭熱度遭送辦

網紅「Mr.R」林姓男子本月10日深夜在台北市信義商圈撒錢，引發民眾推擠，被警方依公共危險罪函送；網紅「培根」饒姓男子今上午到案，受訪時鞠躬道歉，警詢後依公共危險罪、廢棄物清理法函送。記者李奕昕／翻攝 網紅「Mr.R」林姓男子本月10日深夜在台北市信義商圈撒鈔票，引發民眾爭搶推擠，被警方通知到案依公共危險罪函送，他稱玩具鈔是網紅「培根」發放。「培根」饒姓男子今上午到案，坦承撒玩具鈔，受訪時鞠躬道歉，坦言為蹭熱度，警詢後依公共危險罪、廢棄物清理法函送。

32歲饒姓男子經警方通知，今上午11點多赴北市信義警分局三張犁派出所說明，警詢後請回。他離開派出所受訪說，他對空中丟玩具鈔，對於這個不成熟、很無聊的舉動，向大眾道歉，語畢鞠躬說「對不起」。

他說，有8張玩具鈔，都是現場工作人員準備的，很多粉絲也知道，其實沒有造成推擠或影響社會秩序，不過還是要道歉。媒體詢問是否為蹭熱度，他回答「確實有」。