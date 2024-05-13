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信義商圈撒玩具鈔爆推擠 網紅「培根」到案道歉坦言蹭熱度遭送辦

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網紅培根信義區撒玩具鈔鞠躬道歉 警方依法送辦

中央社／ 台北13日電

網紅Mr.R（R哥）林姓男子到案後稱自己是發真鈔，玩具鈔是饒姓男子（培根）所發。饒男今天上午到案說明並鞠躬道歉。圖片來源／抱歉了培根頻道
網紅Mr.R（R哥）林姓男子到案後稱自己是發真鈔，玩具鈔是饒姓男子（培根）所發。饒男今天上午到案說明並鞠躬道歉。圖片來源／抱歉了培根頻道
網紅Mr.R（R哥）林姓男子在信義區撒錢引發眾人推擠瘋搶，他到案後稱自己是發真鈔，玩具鈔是饒姓男子（培根）所發。饒男今天上午到案說明並鞠躬道歉，警詢後依法函送和裁處。

北市警察局信義分局三張犁派出所10日晚間11時許獲報，指轄內微風南山有大量人潮聚集，恐造成推擠危險情形，立即派員到場了解，經查為林男在個人社群軟體號召撒錢活動聚集人群，為免發生踩踏意外事件，立即依警察職權行使法及行政執行法要求停止活動。

林男11日到案說明時對外鞠躬道歉，說明自己發的都是真鈔，玩具鈔則為網紅反骨男孩成員饒男（培根）所發。林男被依違反公共危險罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方今天約談培根到案說明，培根約上午11時20分許抵達三張犁派出所製作筆錄，時間長達近2小時，供稱出發點只是想拍攝影片和好玩而已，未料引發爭議。

培根離開派出所前接受媒體聯訪表示，自己團隊是在R哥活動結束後，到另一處發放玩具鈔，當下很多民眾也都知道是做效果和發玩具鈔，所以並未造成推擠情形，對此不成熟舉動向社會大眾鞠躬道歉。

全案詢後，警方將饒男依涉違反公共危險罪函送北檢偵辦，另涉廢棄物清理法則送交主管機關台北市環保局進行後續裁處。

北市 網紅 警察

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