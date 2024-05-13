藍營疑台南光電弊案獨漏中央民代有貓膩 南檢：有證據就辦

南市議會國民黨團今天開「台南地檢，起訴91億光電弊案，為何獨漏中央『關心』民代和能源局官員？」請檢察官不要辦藍不辦綠。記者鄭惠仁／攝影 台南市議會國民黨團今開記者會，請台南地檢署不要縱放「關心」力暘光電黑金圖利91億元弊案的台南中央民代。質疑有中央民代介入光電案，帶著光電廠商嘉義台南四處喬，介入光電自治條例席調會，還試圖讓決議停種電的台61線以西，恢復種電，司法檢調真要獨漏中央民代是否有貓膩？台南地檢署表示，還有分他字案在調查中，證據到那裡就辦到那裡。

南市議會國民黨團書記長許至椿今與蔡育輝、李中岑、蔡宗豪、尤榮智、方一峰、盧崑福，以及王家貞和曾培雅的代表，舉行「台南地檢，起訴91億光電弊案，為何獨漏中央『關心』民代和能源局官員？」請檢察官不要辦藍不辦綠。

蔡育輝批民進黨錯誤的能源政策養了一堆「綠蟑螂」，但盤根錯節的黑金潘朵拉盒子已被掀開，在民進黨中央和地方官員的護航下，力暘集團非法小二甲，不法獲利91億2601萬8763元，除以種電面積81.38公頃，20年每公頃可獲利1億1千214萬。

蔡育輝提市府資料顯示，從2011年起推太陽光電，南市府經發局核准屋頂型412.38公頃、地面型1315.54公頃；農業局核准的屋頂型166.92公頃、地面型252.40公頃，總面積為2147.24公頃。他表示，黨團接獲檢舉資料顯示，光是力暘光電弊案就有中央民代介入7場會議，包括2021年3月18日參與兆明生公司協調會、同年5月3日要求嘉義布袋台南環境敏感圖資，以及2022年3月28日在台南參加台南光電自治條例協調會，當時出席的有中央經濟部能源局副局長李君禮、光電組林文信、經發局長陳凱凌等人，「為何一位中央民代要介入台南自治條例事宜，更插足嘉義？請司法檢警調查明檢舉事件的真偽？」

許至椿說，民進黨能源政策是應該停下來檢討了，黨團不希望能源政策，成為少數人綁樁獲得特定利益的對象，力暘弊案利益輸送金額高達91億元太驚人，是否還有人涉及不法，應追查到底。蔡宗豪也質疑，若沒有人教唆，中央公部門怎會有人介入此案？

盧崑福說，91億元只是冰山一角，請台南市政風處不要成為把風處。李中岑請市府各單位依法行政，切勿包庇中央、地方綠蟑螂禍害地方。政風處說，已在5月9日函文經發局調相關資料；經發局則表示，收到文後會來辦理。