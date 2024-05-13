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賭客四竄…嘉縣警破獲職業賭場 忘藏桌上天九牌露餡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣警方前天凌晨破獲隱藏版職業賭場，賭客四竄只顧收拾賭資，桌上天九牌忘藏露餡。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣警方前天凌晨破獲隱藏版職業賭場，賭客四竄只顧收拾賭資，桌上天九牌忘藏露餡。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市北港路一間歇業宵夜店，被改造為隱藏版職業賭場，常有賭客深夜出入鐵皮屋，走上2樓大玩天九牌，警方前天凌晨2點持搜索票攻堅，賭客四竄忘收拾賭具，警方逮捕23名嫌犯、查扣33萬元賭資，依涉犯賭博罪、社維法移送及開罰。

據悉，該處為已歇業之宵夜場餐飲處所，卻在私下作為非法賭博場所。警方衝入賭場取締時，賭客紛紛抱頭鼠竄，慌忙把賭資放入隨身包裹，卻沒人收拾桌上天九牌賭具，另預防出老千的監視器影像，都成為聚賭犯行的鐵證。

警方指出，當場逮捕李姓等3名經營業者及19名賭客，查扣33萬多元賭資、1台點鈔機、監視器設備，以及各式天九牌、骰子等賭具，將依違反刑法第268條賭博罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦，也會依社會秩序維護法第84條裁罰賭客。

局長林宏儒表示，民眾沉迷非法賭博可能會失去了金錢、家庭，尤其賭債糾紛易衍生為治安事件，為維護良好生活環境，將持續掃蕩轄內職業賭場嚴加取締，絕不寬貸。

嘉義縣警方前天凌晨破獲隱藏版職業賭場，賭客四竄只顧收拾賭資，桌上天九牌忘藏露餡。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣警方前天凌晨破獲隱藏版職業賭場，賭客四竄只顧收拾賭資，桌上天九牌忘藏露餡。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣警方前天凌晨破獲隱藏版職業賭場，賭客四竄只顧收拾賭資，桌上天九牌忘藏露餡。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣警方前天凌晨破獲隱藏版職業賭場，賭客四竄只顧收拾賭資，桌上天九牌忘藏露餡。記者黃于凡／翻攝

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