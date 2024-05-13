玩具鈔票詐17歲少女援交 男子加10倍奉還又被判刑1年

桃園市曾姓男子在網路結識17歲女網友，議定以兩萬元進行性交易，兩人到汽車旅館完事後，少女收到紅包帶回家打開一看竟是22張玩具鈔票，氣得報警。曾男被依以詐術使少年為有對價的性交行為罪移送偵辦，判處有期徒刑1年，罰金3萬元，緩刑兩年，支付20萬元被害少女。可上訴。

判決書指出，曾男去年8月間透過網路通訊軟體結識被害少女，聊天一段時日，曾男聲稱願意以兩萬元援交，少女同意後，9月間曾男駕車從桃園市南下彰化市到某超商門口載少女，就近前往一間汽車旅館進行性交易。

兩人完事後，曾男駕駛載少女回到約定見面的超商，下車前給少女一個紅包，交代她回家再打開，未料少女回家打開看竟是22張玩具鈔票，不甘被騙當晚報案指控曾男性侵。