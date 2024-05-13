玩具鈔票詐17歲少女援交 男子加10倍奉還又被判刑1年
桃園市曾姓男子在網路結識17歲女網友，議定以兩萬元進行性交易，兩人到汽車旅館完事後，少女收到紅包帶回家打開一看竟是22張玩具鈔票，氣得報警。曾男被依以詐術使少年為有對價的性交行為罪移送偵辦，判處有期徒刑1年，罰金3萬元，緩刑兩年，支付20萬元被害少女。可上訴。
判決書指出，曾男去年8月間透過網路通訊軟體結識被害少女，聊天一段時日，曾男聲稱願意以兩萬元援交，少女同意後，9月間曾男駕車從桃園市南下彰化市到某超商門口載少女，就近前往一間汽車旅館進行性交易。
兩人完事後，曾男駕駛載少女回到約定見面的超商，下車前給少女一個紅包，交代她回家再打開，未料少女回家打開看竟是22張玩具鈔票，不甘被騙當晚報案指控曾男性侵。
判決書指出，曾男到案認票，且在檢察官審判外達成協商之合意，檢察官聲請改依協商程序，法院依涉犯兒童及少年性剝削防制條例、刑法、刑事訴訟法，判處曾男有期徒刑1年，併科罰金3萬元，緩刑二年，並應向被害人支付20萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言