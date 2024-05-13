快訊

月薪27K！新北圖書館徵才「要放棄雙重國籍」 過來人曝：一堆人搶

立委邁入第17年…陳亭妃著眼台南市長 陳水扁指2026「韓國瑜是最大變數」

三重祖孫三代血案凶嫌簽賭欠千萬無悔意 伴屍竟稱「在思考人生」

玩具鈔票詐17歲少女援交 男子加10倍奉還又被判刑1年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

桃園市曾姓男子在網路結識17歲女網友，議定以兩萬元進行性交易，兩人到汽車旅館完事後，少女收到紅包帶回家打開一看竟是22張玩具鈔票，氣得報警。曾男被依以詐術使少年為有對價的性交行為罪移送偵辦，判處有期徒刑1年，罰金3萬元，緩刑兩年，支付20萬元被害少女。可上訴。

判決書指出，曾男去年8月間透過網路通訊軟體結識被害少女，聊天一段時日，曾男聲稱願意以兩萬元援交，少女同意後，9月間曾男駕車從桃園市南下彰化市到某超商門口載少女，就近前往一間汽車旅館進行性交易。

兩人完事後，曾男駕駛載少女回到約定見面的超商，下車前給少女一個紅包，交代她回家再打開，未料少女回家打開看竟是22張玩具鈔票，不甘被騙當晚報案指控曾男性侵。

判決書指出，曾男到案認票，且在檢察官審判外達成協商之合意，檢察官聲請改依協商程序，法院依涉犯兒童及少年性剝削防制條例、刑法、刑事訴訟法，判處曾男有期徒刑1年，併科罰金3萬元，緩刑二年，並應向被害人支付20萬元。

彰化地方法院判處桃園市曾男1年有期徒刑、緩刑兩年、3萬元罰金，並應支付20萬元給被害少女。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處桃園市曾男1年有期徒刑、緩刑兩年、3萬元罰金，並應支付20萬元給被害少女。記者簡慧珍／攝影

汽車旅館 紅包 網路

延伸閱讀

刑度加總破2000年！台中工人把4姐妹當性奴 上訴重判22年

趁未成年女友熟睡偷拍裸照被抓包 男刪照、銷毀手機換減刑

人渣！15歲少女遭6男性侵 場景多次轉換 淫狼被捕揭驚人身份

男被訴強制猥褻 少女因「這理由」為他向法官求情

相關新聞

明揚大火釀百人死傷…總經理回應「不清楚」罹難家屬泣批：想撇清責任

製作高爾夫球明揚公司屏東廠去年9月大火釀百餘人死傷，屏東地檢署1月依過失致死等罪起訴時任管理幹部6人。屏東地院今開第5次...

藍營疑台南光電弊案獨漏中央民代有貓膩 南檢：有證據就辦

台南市議會國民黨團今開記者會，請台南地檢署不要縱放「關心」力暘光電黑金圖利91億元弊案的台南中央民代。質疑有中央民代介入...

玩具鈔票詐17歲少女援交 男子加10倍奉還又被判刑1年

桃園市曾姓男子在網路結識17歲女網友，議定以兩萬元進行性交易，兩人到汽車旅館完事後，少女收到紅包帶回家打開一看竟是22張...

廢死與否大法官別放大自己 前大法官蘇永欽：要對死刑保持謙遜

死刑存廢問題爭論已久，上月23日，憲法法庭進行死刑違憲案言詞辯論，最終結果將在3個月後出爐。關於死刑是否廢除，司法院前副...

落差289萬元…獎金列工資計算退休金？退休保險員告公司敗訴

吳姓男子當保險業務員時，薪資、賣保險獎金平均月薪15萬元，吳男認為獎金應列入工資計算退休金，提告公司給付325萬元，法院...

三總採購弊案…退休少校經手標案涉收賄257萬 5人貪汙罪起訴

三軍總醫院2022年間爆出採購弊案，退伍少校醫療資訊組系統工程組組長林靖，涉在5年間收受投標廠商賄賂，標案總金額近4千萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。