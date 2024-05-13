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廢死與否大法官別放大自己 前大法官蘇永欽：要對死刑保持謙遜

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

死刑存廢問題爭論已久，上月23日，憲法法庭進行死刑違憲案言詞辯論，最終結果將在3個月後出爐。關於死刑是否廢除，司法院前副院長、前大法官蘇永欽說，死刑議題敏感尖銳，需要審議式民主的基礎來做決定跟思考，大法官可以推翻現行法律，但不應把「我」放很大，要不然會對社會造成擺盪，更直言「任何人都要對死刑保持謙遜」。

中華人權協會、台灣審議民主研究會今天在台大校友會館召開「死刑存廢 全民參與-審議民主啟動」記者會，指出死刑議題不僅是法理問題，還涉及社會大眾的倫理確信，以及複雜的制度變革與配套等，近20年來，台灣支持死刑的民調多落在8成，若純以司法程序做決定，將造成司法與社會、民意機關的對立，有鑒於公民與民意機關缺乏有效方式發聲，與司法深度對話，因此發起審議民主對死刑議題思辨。

死刑存廢審議民主，由中華人權協會理事長、前政務委員高思博，台灣審議民主研究會理事長、前政務委員朱雲鵬，中華民國憲法學會理事長、司法院前副院長蘇永欽等人發起，希望公民能在充分資訊下討論，而非直覺式的表達意見；預計進行3000份問卷調查當前測，召開公民會議後，再進行問卷調查當後測。

記者會上，蘇永欽表示，審議民主在民主國家比較少做，但死刑議題敏感尖銳，需要這樣的基礎做決定跟思考，雖然言詞辯論後3個月內會有死刑存廢判決，但審議民主是嘗試改善提升品質、更接近內涵，和判決沒有直接關係，是平行進行。

蘇永欽說，從憲法管理來看，大法官確實可以推翻現行法律，但死刑是有很深刻的歷史文化內容，包括重大的命案讓人產生恐懼、晚上吃不下飯，都是外力強大的影響，大法官的決定影響很大，現在不完美的制度，不論任何人，都對死刑要保持謙遜。

蘇永欽說，大法官不應該把「我」放很大，而是專注在法庭ㄧ上，更不適合高調地說話，這樣會對社會造成擺盪，「我們永遠不知道正義在哪邊」，「死刑牽涉到很多事實、知識的問題，是需要被教育的，審議式民主提供更多的資料，這是一般人不會有時間知道」。

高思博說，死刑存廢可以採取中間的立場，而非一定是對立的意見對撞，所以適合審議式民主，讓彼此接收到雙方的訊息，也可以被憲法法庭接收到，「對於判決有相關的貢獻，對死刑絕對有改善的空間」。

中華人權協會、台灣審議民主研究會今天在台大校友會館召開「死刑存廢 全民參與-審議民主啟動」記者會，有鑒於公民與民意機關缺乏有效方式發聲，與司法深度對話，因此發起審議民主方式對死刑議題進行思辨。記者翁至成／攝影
中華人權協會、台灣審議民主研究會今天在台大校友會館召開「死刑存廢 全民參與-審議民主啟動」記者會，有鑒於公民與民意機關缺乏有效方式發聲，與司法深度對話，因此發起審議民主方式對死刑議題進行思辨。記者翁至成／攝影
前司法院副院長蘇永欽。(本報資料照片)
前司法院副院長蘇永欽。(本報資料照片)
中華人權協會、台灣審議民主研究會今天在台大校友會館召開「死刑存廢 全民參與-審議民主啟動」記者會，有鑒於公民與民意機關缺乏有效方式發聲，與司法深度對話，因此發起審議民主方式對死刑議題進行思辨。記者翁至成／攝影
中華人權協會、台灣審議民主研究會今天在台大校友會館召開「死刑存廢 全民參與-審議民主啟動」記者會，有鑒於公民與民意機關缺乏有效方式發聲，與司法深度對話，因此發起審議民主方式對死刑議題進行思辨。記者翁至成／攝影
中華人權協會、台灣審議民主研究會今天在台大校友會館召開「死刑存廢 全民參與-審議民主啟動」記者會，有鑒於公民與民意機關缺乏有效方式發聲，與司法深度對話，因此發起審議民主方式對死刑議題進行思辨。記者翁至成／攝影
中華人權協會、台灣審議民主研究會今天在台大校友會館召開「死刑存廢 全民參與-審議民主啟動」記者會，有鑒於公民與民意機關缺乏有效方式發聲，與司法深度對話，因此發起審議民主方式對死刑議題進行思辨。記者翁至成／攝影

司法院 死刑

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