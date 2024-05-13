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落差289萬元…獎金列工資計算退休金？退休保險員告公司敗訴

中央社／ 南投縣13日電

吳男認為獎金應列入工資計算退休金，提告公司敗訴。圖／聯合報系資料照片，非當事人
吳男認為獎金應列入工資計算退休金，提告公司敗訴。圖／聯合報系資料照片，非當事人
吳姓男子當保險業務員時，薪資、賣保險獎金平均月薪15萬元，吳男認為獎金應列入工資計算退休金，提告公司給付325萬元，法院審酌服務志願書、相關法令後駁回，全案可上訴。

根據南投地方法院民事判決，吳男民國83年5月1日任職某產物保險公司南投分公司，109年2月29日退休，年資14年9月，公司發給退休金新台幣86萬元，但吳男認為可領退休金為375萬元，落差289萬元，及勞保一次請領老年給付差額36萬多元，因此提告公司請求給付差額。

吳男指出，月薪含基本薪資及承攬獎金，約13萬9089元至16萬4460元，退休前6個月平均薪資約15萬元，因此退休金應為375萬元；計算獎金後，勞保可一次請領老年給付為206萬1000元，但公司投保可請領僅150萬9750元，差額55萬1250元，請求36萬5985元。

被告產險公司主張，雙方就招攬保險業務締結承攬關係，並以獎金作為報酬，獎金僅有考量最終保險契約是否成立，並無具有經常性給與性質，原告受領獎金是基於承攬關係，與勞動契約無涉，因此無適用勞基法相關規定，不屬勞基法規定工資，不得列入退休金計算。

法官提出行政院勞工委員會90年3月9日（90）台勞資二字第00098673號函釋資料、勞動基準法、吳男與公司簽訂的服務志願書等資料，其中服務志願書清楚記載吳男簽名「本人同意並知悉承攬報酬非工資一部分，公司並無為本人就承攬報酬部分投保勞保、健保、負擔職災補償、支付退休金或按月提撥勞退金之義務」等語。

法官指出，原告吳男與公司簽立志願書時，已知悉與公司間就保險商品招攬、保戶售後服務及其他相關工作部分訂立的勞務給付契約，在雙方間非屬勞動契約關係，吳男事後辯稱這部分仍屬勞動契約關係，與事實不符，因此，吳男所獲獎金難認屬勞動契約工資，原告主張用以計算應領退休金自然沒有採信依據。

保險 薪資 退休金

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