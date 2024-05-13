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三總採購弊案…退休少校經手標案涉收賄257萬 5人貪汙罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影
三軍總醫院2022年間爆出採購弊案，退伍少校醫療資訊組系統工程組組長林靖，涉在5年間收受投標廠商賄賂，標案總金額近4千萬元，不法所得257萬餘元，及APPLE WATCH及IPHONE13PRO MAX等物，士林地檢署偵結，依貪汙治罪條例罪嫌起訴林等5人。

起訴指出，林靖在擔任三總少校組長2021年退休，涉在退休前2017年至2021年間，經手14個資訊安全設備維護等標案，向廠商永磐公司張姓業務人員，約定每案利潤10％為賄款作為對價，共收下不法所得257萬餘元，及ASUS筆電價值4萬6千餘元、APPLE WATCH價值2萬餘元、IPHONE 13 PRO MAX價值4萬餘元，讓永盤公司得標。

負責三總業務的張姓業務員，後來成立全位公司，涉與林靖約好退休後讓其至全位公司上班，林靖涉協助全位公司拿到三總的業績，得標「次世代入侵偵測防禦系統」等5項標案，標案總額2388萬5千元，此5項標案林未收賄，弊案曝光後，林並未到全位公司就職。

檢方查出，三總醫學資訊室蔡姓、黃姓約聘人員，負責資訊設備採購業務，明知永盤公司標案不符招標規範，仍違背審查義務，出具不實判定合格的簽呈，使永盤通過驗收，3年度採購標案總額1933萬元。

林靖供稱，他至少拿現金50萬元，及筆電、手表、手機等電子產品，僅利用職務行為收賄，未因收賄而違背職務，已經主動繳回犯罪所得257萬元。張男坦承，和林約定分得10％毛利，再分3成為業績獎金，4成給林。

檢察官認定，林靖涉犯貪汙治罪條例第4條1項5款「違背職務要求、收受賄賂」、刑法洩漏國防以外機密罪嫌。永盤公司業務員張男、業務主管彭男涉犯違背職務行為交付賄賂、偽造文書等罪。三總約聘公務員蔡男、黃男犯貪汙圖利罪等罪，依法起訴。

收賄 業績 貪汙

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