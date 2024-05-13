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明揚大火釀百人死傷…總經理回應「不清楚」罹難家屬泣批：想撇清責任

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

去年9月明揚大火釀百餘人死傷，屏東地院今開第5次準備程序庭，庭訊總經理呂英誠。罹難者員工朱晉儀的胞姐在法庭泣訴，「被告一句不知道，毀滅無數家庭，造成永遠無法抹滅創傷，希望法官從重量刑，給罹難者公道」。圖／報系資料照
去年9月明揚大火釀百餘人死傷，屏東地院今開第5次準備程序庭，庭訊總經理呂英誠。罹難者員工朱晉儀的胞姐在法庭泣訴，「被告一句不知道，毀滅無數家庭，造成永遠無法抹滅創傷，希望法官從重量刑，給罹難者公道」。圖／報系資料照
製作高爾夫球明揚公司屏東廠去年9月大火釀百餘人死傷，屏東地檢署1月依過失致死等罪起訴時任管理幹部6人。屏東地院今開第5次準備程序庭，庭訊時任總經理呂英誠，呂英誠庭訊說，公司採分層負責，原物料有1280種以上，他不清楚公司原物料有無危險化學物品；罹難者員工胞姐今庭訊泣訴，妹妹為明揚付出全力包括生命，被告一句不知道就撇清責任，希望法官從重量刑。

今庭訊時任明揚總經理呂英誠，法問是否認罪？呂英誠說，他從2020年6月擔任總經理，負責公司營運、海外客戶業務，未來發展，公司內部分層負責，仰賴各單位層級依規定程序辦理。

呂英誠說，明揚廠區範圍超過1.8萬坪，有1廠、2廠、倉庫與其區域。公司倉庫內成品、半成品與原物料加總超過1280種以上，他實在不可能察覺某種原物料存放是否符合規定。更何況C40-P架橋劑從請購、採購、進貨到倉儲管理，各項規畫管理，有專門處理，也未向他回報C40-P架橋劑有任何狀況。工安是專業的需證照，若有回報不妥，他一定會處理。他不清楚公司原物料有無危險化學物品，工安沒和他回報。

罹難者員工朱晉儀的胞姐朱育諄今出庭，朱育諄哽咽說，明揚通過ISO國際認證，也是上市櫃公司，公司經營者理應遵守法規，不能欺瞞推託，爆炸發生後，每個幹部都說，「不知道C40-P有危險、不知道有管制量、不知道特性、不知道存放有問題，一句不知道撇清責任，我不知道這些主管們是否能安心入眠」。

朱育諄哽咽說，她的妹妹也不知道上班會有危險、因此罹難，年邁家母在家中不知道等妹妹回家吃晚餐，等到隔天挖出的是遺體。

朱育諄在法庭念出胞妹傳給她的簡訊，簡訊寫「這3周太累了，每天在生產線站超過7個小時，在那吵雜環境，要趕快搜集資料、量測試數據、拍照，想辦法解決問題，下班後回家做報告到晚間9、10點，隔天早上開會要和大家說前一天測試狀況，我這把年紀和身體吃不消」。簡訊內容還寫著，尤其前幾天，遇到總經理，總經理問「怎麼還沒有好？」，為什麼不能用鼓勵性質「有沒有需要什麼幫忙？」

朱育諄說，這段簡訊是妹妹留給她讓她這輩子無法忘懷的話。她要讓大家知道，妹妹身為員工，為明揚付出全力，包括生命，「被告一句不知道，毀滅無數家庭，造成永遠無法抹滅創傷，希望法官從重量刑，給罹難者公道」。

朱育諄最後說，她要跟用職權壓榨妹妹主管們說，「你自己也有小孩，希望能將心比心，承認疏失，誠心的和妹妹說對不起和辛苦了！」其他出席的受傷員工聽到後，法庭上傳來啜泣聲。

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