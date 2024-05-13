男子槍殺仇家致死丟包醫院 被害人母親「這麼說」他卸心防道歉

男子林澤峰被控去年4月涉嫌槍殺徐姓男被害人後丟包台南安南醫院，台南地院今天開準備程序庭。法官、檢察官和被告林澤峰的律師花了1個多小時討論後，列出多項爭執點後，法官決定候核辦。圖／本報資料照 男子林澤峰被控去年4月涉嫌槍殺徐姓男被害人後丟包台南市安南醫院，台南地院今天上午10點開準備程序庭。法官、檢察官和被告林澤峰的律師花了1個多小時討論後，列出案發時林在案發現場有無於徐友人要將徐抬上車送醫之際，返回案發地「搶奪」徐 ，林並說上面有交代，我人要帶走等爭執點後，法官決定候核辦。

其他爭執點還包括被告林澤峰開槍射殺被害人過程中，有無近距離持槍抵住被害人；被害人身體有無接觸性槍傷；被告林澤峰是否符合自首要件。

檢警調查，林澤峰與徐姓男子有嫌隙，去年4月8日在永康發生衝突，林澤峰涉嫌持改造手槍射殺徐男，隨後與共犯林昱愷將他丟包在安南醫院後逃逸，徐男最終不治，檢方依非法持槍及殺人罪嫌起訴被告林澤峰與林昱愷。

徐姓男子去年4月遭林澤峰槍殺，凌晨丟包在台南市安南醫院，此案是台南地院第二件國民法官參審案件，去年12月1日開準備程序庭。庭期結束前，法官允許被告林澤峰妻子帶著3名年幼子女進入法庭，被羈押很久的林澤峰拉下口罩問孩子「乖不乖」，但死者徐母聽到後痛哭，上前質問林男，她以後再也看不到她兒子，林澤峰則小聲道歉。

去年4月8日凌晨在台南市鹽行國中重劃區傳出多起槍聲，自稱是道上兄弟「囝仔昌」劉子賢外甥的徐姓男子遭槍擊身亡，由於槍擊案發生2天前，「囝仔昌」才因開車在國道3號彰化段自撞身亡，2天後換成他的「外甥」徐男遭槍殺殞命。而「囝仔昌」當年曾因趕赴「紅龜」洪政軍等人的鴻門宴慘遭斷掌，自稱「囝仔昌」外甥的徐男卻命喪槍下。但台南市警方說，經調查，徐男和「囝仔昌」並沒有真正的親屬關係，而是在外口頭稱呼。