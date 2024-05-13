詐團與律師會計師聯手 北檢：涉虛擬幣洗錢逾千萬

執業律師鄭鴻威於2023年間，與詐欺集團合作，當檢警查緝該集團車手後，由鄭替車手安排辯護人，台北地檢署查出，鄭鴻威使用會計師友人李昊承的銀行及虛擬貨幣帳戶，輾轉收受詐團支付的報酬1270萬餘元，李涉協助鄭洗錢，不法獲利53萬餘元。

去年，​​鄭鴻威加入詐欺集團成員連柏瑋所屬的犯罪集團「銀河車隊-美國」後，負責處理該集團旗下車手遭檢警查緝後的相關法律事務。若該集團車手遭檢警查緝而落網，則由鄭派案給其他律師，替車手安排辯護人。

檢方指出，李昊承明知鄭鴻威擔任詐欺集團軍師，仍然提供他的銀行帳戶及虛擬貨幣錢包給鄭，藉此收受包含連柏瑋集團的支付報酬。鄭鴻威收得李昊承的帳戶資訊後，將該虛擬錢包地址提供予連柏瑋集團，收受報酬，再指揮李昊承不定期將款項轉匯至他的帳戶中。

檢方統計，2023年8月17日起至同年12月1日間，李昊承陸續將詐團打入的虛擬貨幣兌換為新台幣，從銀行帳戶提領1270萬4901元，扣除53萬8401元的報酬後，再轉匯1216萬6500元至鄭鴻威的銀行帳戶內。

今年3月14日，檢方曾搜索約談李昊承，訊後諭知李80萬交保。