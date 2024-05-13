詐團律師洩密案今偵結 15律師回傳偵查內容涉洩密遭起訴

律師鄭鴻威（左四）涉嫌洩漏偵查內容給詐團。圖／報系資料照 執業律師鄭鴻威等人於2023年間，與詐欺集團合作，當檢警查緝該集團車手後，鄭親自或透過助理林佳毅派案給15名律師，律師涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵查秘密給詐騙集團首腦。台北地檢署今偵結，認定15名律師，涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第132條第3項非公務員洩漏國防以外之秘密罪嫌，今依法提起公訴。

檢方查出，去年，鄭鴻威加入詐欺集團成員連柏瑋所屬的犯罪集團「銀河車隊-美國」之後，負責處理該集團旗下車手遭檢警查緝後的相關法律事務，內容包括：車手遭查緝前的防範措施、遭查緝當下與檢警的應對、以及安排派案律師擔任落網車手的辯護人。

檢方指出，詐團替落網車手安排辯護人的目的為，藉由辯護人陪偵時，監視車手是否供出上游成員，取得車手於偵查中的筆錄內容、車手是否遭羈押、扣案之贓款數額等資訊，再告知連柏瑋集團成員，以利該集團上游成員管控風險、調派人力及認列虧損，維持詐團存續運作。

檢方指出，涉案律師明知鄭鴻威為詐欺集團處理法律相關事務，仍參與由鄭鴻威管控詐團部門，當檢警查獲集團車手時，接受由鄭鴻威或林佳毅派案。經統計，涉案律師楊雅涵曾接10案、李明潔3案、張作詮3案、朱一品13案、黃耕鴻8案、賴季倉11案、曾彥鈞4案、官厚賢4案、廖瑞銓3案、陳漢笙24案、蔡崇聖11案、鍾璨鴻4案、李佳玟3案、林聰豪10案、湯建軒6案。