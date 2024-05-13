馬國男颱風天外出被樹壓傷索390萬國賠落空 高院：強風足吹倒樹木

新店區公所則表示，黑板樹為常見路樹，屬極抗病樹種。示意圖／聯合報系資料照 余姓馬來西亞籍男子5年前於颱風天外出，在新店北新藝術廣場遭倒塌的黑板樹壓傷，他以傷勢須持續治療、勞動力減損為由，請求國家賠償390萬元。台北地方法院認為利奇馬颱風風力甚強，路樹可能因瞬間陣風而傾倒，新北市新店區公所管理無疏失，判免賠。台灣高等法院認為區公所每年颱風季前都有適當養護，駁回余上訴。

余姓男子主張新店區公所沒有妥善管理廣場上的路樹，樹木因感染褐根病而易倒塌，當強勁的颱風將臨之際，也未採取具體措施防免路樹倒塌，害得他在2019年8月9日晚上6點外出時被壓傷。他說因需要治療及休養，且勞動能力減損46%，醫療費用高達228萬元，另外還要請看護等，因此依國家賠償法、民法請求賠償390萬元。

新店區公所則表示，黑板樹為常見路樹，屬極抗病樹種，轄內的樹木都發包給廠商定期巡視、修剪，倒下的樹木樹幹、樹枝及樹葉等外觀植株壯碩，枝葉茂盛翠綠，生長狀況正常，倒塌前無法由外觀查知內部有無病蟲害，管理並無疏失。且，樹木倒塌是因利奇馬颱風所造成，並不是公共設施的設置管理有問題，余在颱風天冒險外出，會受傷自己也有錯。

高院審理指出，行政院農業委員會林業試驗所林木疫情鑑定與資訊中心雖判斷樹木可能有腐朽病病害，但台北地院曾請林業試驗所鑑定該樹是否因為病害而倒塌，卻得到無法僅依照片判斷的回覆。另依照台大教授曾顯雄所著「樹木褐根病菌之鑑定、偵測與防治」一文來看，樹木如感染褐根病，褐根病感染初期地上部外表無病徵，通常無法被察覺，難以單從外觀判斷，而倒塌的路樹無全株黃化、萎凋、小葉化，樹冠葉片變的稀疏等全株性衰弱病徵，不能說區公所已知路樹內部已感染褐根病。

依照利奇馬颱風新北市災害應變中心案件管制一覽表統計，新店區在事故發生前後，也就是當天傍晚5點34分至晚上8點43分止，共受理7起路樹傾倒通報，高院認為颱風暴風圈使得新店風勢變強，足以吹倒樹木，余卻主張要排除風力因素，沒有憑據。

高院認為新店區公所對樹木的管理沒有欠妥之處，余姓男子要求國賠無據，判上訴駁回。