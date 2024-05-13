快訊

半導體風雲／埃米級爭戰開打 台積電如何靠獨門祕技繼續領先英特爾、三星

綠營突圍／綠委士氣大傷「學著當在野黨」 520後挖綠白合地道找出路

羅馬大師賽／約克維奇寫18年來最差戰績 曝被水瓶砸到後遺症

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬國男颱風天外出被樹壓傷索390萬國賠落空 高院：強風足吹倒樹木

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新店區公所則表示，黑板樹為常見路樹，屬極抗病樹種。示意圖／聯合報系資料照
新店區公所則表示，黑板樹為常見路樹，屬極抗病樹種。示意圖／聯合報系資料照
余姓馬來西亞籍男子5年前於颱風天外出，在新店北新藝術廣場遭倒塌的黑板樹壓傷，他以傷勢須持續治療、勞動力減損為由，請求國家賠償390萬元。台北地方法院認為利奇馬颱風風力甚強，路樹可能因瞬間陣風而傾倒，新北市新店區公所管理無疏失，判免賠。台灣高等法院認為區公所每年颱風季前都有適當養護，駁回余上訴。

余姓男子主張新店區公所沒有妥善管理廣場上的路樹，樹木因感染褐根病而易倒塌，當強勁的颱風將臨之際，也未採取具體措施防免路樹倒塌，害得他在2019年8月9日晚上6點外出時被壓傷。他說因需要治療及休養，且勞動能力減損46%，醫療費用高達228萬元，另外還要請看護等，因此依國家賠償法、民法請求賠償390萬元。

新店區公所則表示，黑板樹為常見路樹，屬極抗病樹種，轄內的樹木都發包給廠商定期巡視、修剪，倒下的樹木樹幹、樹枝及樹葉等外觀植株壯碩，枝葉茂盛翠綠，生長狀況正常，倒塌前無法由外觀查知內部有無病蟲害，管理並無疏失。且，樹木倒塌是因利奇馬颱風所造成，並不是公共設施的設置管理有問題，余在颱風天冒險外出，會受傷自己也有錯。

高院審理指出，行政院農業委員會林業試驗所林木疫情鑑定與資訊中心雖判斷樹木可能有腐朽病病害，但台北地院曾請林業試驗所鑑定該樹是否因為病害而倒塌，卻得到無法僅依照片判斷的回覆。另依照台大教授曾顯雄所著「樹木褐根病菌之鑑定、偵測與防治」一文來看，樹木如感染褐根病，褐根病感染初期地上部外表無病徵，通常無法被察覺，難以單從外觀判斷，而倒塌的路樹無全株黃化、萎凋、小葉化，樹冠葉片變的稀疏等全株性衰弱病徵，不能說區公所已知路樹內部已感染褐根病。

依照利奇馬颱風新北市災害應變中心案件管制一覽表統計，新店區在事故發生前後，也就是當天傍晚5點34分至晚上8點43分止，共受理7起路樹傾倒通報，高院認為颱風暴風圈使得新店風勢變強，足以吹倒樹木，余卻主張要排除風力因素，沒有憑據。

高院認為新店區公所對樹木的管理沒有欠妥之處，余姓男子要求國賠無據，判上訴駁回。

利奇馬颱風 路樹

延伸閱讀

悲傷母親節 被路樹壓死的郵差公祭 80歲媽媽哭紅眼

內科CEO酒駕開特斯拉兜風…撞路樹害死同事拿支票和解 判8月沒緩刑

送信遭路樹壓死...彰化郵差母親節出殯 母心情平靜、同事列隊送行

獨／ 郭哲敏涉洗錢217億 5千萬交保…高院9天後才收到抗告狀速分案

相關新聞

男子槍殺仇家致死丟包醫院 被害人母親「這麼說」他卸心防道歉

男子林澤峰被控去年4月涉嫌槍殺徐姓男被害人後丟包台南市安南醫院，台南地院今天上午10點開準備程序庭。法官、檢察官和被告林...

鄰居下樓倒垃圾慘遭2刀刺死…凶嫌開庭辯「我就是有病」 判14年定讞

許姓退休公務員聲稱樓上黃姓住戶長期製造噪音，害他失眠，前年晚間趁黃下樓倒垃圾，拿水果刀猛刺致死，許殺人後開車逃往碧砂漁港...

明揚大火釀百人死傷 罹難家屬泣批總經理「不清楚」 責任撇乾淨？

製作高爾夫球明揚公司屏東廠去年9月大火釀百餘人死傷，屏東地檢署1月依過失致死等罪起訴時任管理幹部6人。屏東地院今開第5次...

詐團與律師會計師聯手 北檢：涉虛擬幣洗錢逾千萬

執業律師鄭鴻威於2023年間，與詐欺集團合作，當檢警查緝該集團車手後，由鄭替車手安排辯護人，台北地檢署查出，鄭鴻威使用會...

詐團律師洩密案今偵結 15律師回傳偵查內容涉洩密遭起訴

執業律師鄭鴻威等人於2023年間，與詐欺集團合作，當檢警查緝該集團車手後，鄭親自或透過助理林佳毅派案給15名律師，律師涉...

馬國男颱風天外出被樹壓傷索390萬國賠落空 高院：強風足吹倒樹木

余姓馬來西亞籍男子5年前於颱風天外出，在新店北新藝術廣場遭倒塌的黑板樹壓傷，他以傷勢須持續治療、勞動力減損為由，請求國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。