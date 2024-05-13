鄰居下樓倒垃圾慘遭2刀刺死…凶嫌開庭辯「我就是有病」 判14年定讞

許姓男子認為樓上黃姓住戶長期製造噪音，害他失眠，拿水果刀猛刺黃2刀致死，最高法院依殺人罪判14年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片 許姓退休公務員聲稱樓上黃姓住戶長期製造噪音，害他失眠，前年晚間趁黃下樓倒垃圾，拿水果刀猛刺致死，許殺人後開車逃往碧砂漁港棄車，人躲在浮動碼頭暗處，在海裡泡整夜直到天亮才被逮捕，最高法院依依殺人罪判許14年徒刑定讞。

黃（68歲）2022年9月2日晚間8時許自住處下樓倒垃圾，在社區門口遭跑船退休的許（68歲）持刀正面砍殺2刀，倒臥血泊，傷勢集中在胸、頸，大量失血不治。

許行凶後駕車逃逸，警方調閱監視器追查，車子被棄置在八斗子碧砂漁港旁，但人不知去向，一度懷疑畏罪跳海，在許家也找到染有血跡的凶刀。隔天上午，民眾發現許躲藏在浮動碼頭船板下方，胸部以下都泡海中，只有頭露出來，雙手拉住上方的輪胎撐著，員警獲報逮人。

許表示，因黃常在樓上讓地板發生震動，害他睡不著覺，心情很差，長期以來和黃多次口角，這回又吵了一架才殺人。一審認為許受精神疾病影響，對聲響極為敏感，不易成眠、動輒暴怒，並固執己見，因堅持是黃製造噪音干擾，埋下殺人動機，惡性不輕。

一審考量許多次懺悔，並願將僅有財產、名下所有基隆房產過戶給被害人家屬賠償，仍有悔改之意、彌補之心，依殺人罪判14年徒刑。

檢方和許均針對量刑上訴，二審開庭時，許抱怨自己外強中乾，身體常「不舒服」，並牽拖里長沒有好好處理噪音問題，也有責任，還說黃家人在他報警時就不吵了。問及殺人原因，許說自己只有在黃胸前劃一刀，並說「我就是有病」。

死者妻子也曾泣訴，原本家中四代和樂安詳，丈夫出去倒個垃圾，5分鐘就喪命，「我每天聞先生衣服的味道懷念」生活被從天堂打到地獄，永遠也不會原諒凶手。

二審審酌醫院鑑定意見，認為許犯案時還能分辨要殺的人和不是要殺的對象，行凶還知躲藏、逃避查緝，辨識能力和控制行為能力沒有降低，但他精神狀況的確有問題，無法判處死刑或無期徒刑，仍維持14年徒刑；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。