工程師竊同事信用卡狂刷…辯稱帳號被盜 叫外送地址露餡

外送示意圖。本報資料照 在高雄某科技公司擔任工程師的魏姓男子，下班後發現李姓同事的機車鑰匙沒拔，魏男打開李男機車置物箱，拿走李男皮包，回家狂刷蘋果網路商店商品，魏男原以為神不知鬼不覺，沒料他利用李男信用卡叫外送，反讓自己住所露餡，高雄地院依竊盜、偽造文書，各判拘役30天、有期徒刑3月。

判決指出，26歲魏男與李姓同事均為該科技廠製造部門工程師，互輪早晚班工作；2021年6月3日當天，魏男下早班後與李男交接，步行到停車場後，發現李機車鑰匙沒拔，於是偷偷打開李的機車置物箱，見皮包還在便竊走。

回到住處後，魏拿李男的信用卡登入foodpanda狂點外送，還上蘋果網路商店消費，短短一天就用李男信用卡消費4萬4949元。

李男事後看到手機跳出信用卡消費簡訊，才知道遭人盜刷，掛失後馬上報警，警方根據消費IP位置，循線查出魏男涉案。

沒料警方找上門，魏男卻辯稱是他的蘋果帳號及foodpanda遭人盜用，他不懂為何消費紀錄會有他的IP位置，否認盜刷李姓同事信用卡。

但檢警依據foodpanda外送紀錄，發現訂單送達地點就是魏男所住的社區以及公司地點，且比對消費紀錄時間，都是魏男上班時段，另登錄手機門號也是魏男手機，破解魏男謊言後，依竊盜、偽造準私文書等罪嫌將他起訴。

法院審理時，魏男自白犯罪，法官統計他利用李男信用卡，共盜刷21筆，總額約4萬4949元，依竊盜、偽造文書，各判拘役30天、有期徒刑3月，得易科罰金，但考量魏男無前科，給予緩刑2年，緩刑期要提供60小時義務勞務。