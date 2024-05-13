快訊

家長在菜市場連打小女童「10多個耳光」 她被打到站不穩

課留衝擊／特教師恐全年無休？公幼課留費用變低 反讓師生都難受惠

三重祖孫3死出現「櫻桃紅屍斑」 疑遭下藥今解剖釐清死因

工程師竊同事信用卡狂刷…辯稱帳號被盜 叫外送地址露餡

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

外送示意圖。本報資料照
外送示意圖。本報資料照
在高雄某科技公司擔任工程師的魏姓男子，下班後發現李姓同事的機車鑰匙沒拔，魏男打開李男機車置物箱，拿走李男皮包，回家狂刷蘋果網路商店商品，魏男原以為神不知鬼不覺，沒料他利用李男信用卡叫外送，反讓自己住所露餡，高雄地院依竊盜、偽造文書，各判拘役30天、有期徒刑3月。

判決指出，26歲魏男與李姓同事均為該科技廠製造部門工程師，互輪早晚班工作；2021年6月3日當天，魏男下早班後與李男交接，步行到停車場後，發現李機車鑰匙沒拔，於是偷偷打開李的機車置物箱，見皮包還在便竊走。

回到住處後，魏拿李男的信用卡登入foodpanda狂點外送，還上蘋果網路商店消費，短短一天就用李男信用卡消費4萬4949元。

李男事後看到手機跳出信用卡消費簡訊，才知道遭人盜刷，掛失後馬上報警，警方根據消費IP位置，循線查出魏男涉案。

沒料警方找上門，魏男卻辯稱是他的蘋果帳號及foodpanda遭人盜用，他不懂為何消費紀錄會有他的IP位置，否認盜刷李姓同事信用卡。

但檢警依據foodpanda外送紀錄，發現訂單送達地點就是魏男所住的社區以及公司地點，且比對消費紀錄時間，都是魏男上班時段，另登錄手機門號也是魏男手機，破解魏男謊言後，依竊盜、偽造準私文書等罪嫌將他起訴。

法院審理時，魏男自白犯罪，法官統計他利用李男信用卡，共盜刷21筆，總額約4萬4949元，依竊盜、偽造文書，各判拘役30天、有期徒刑3月，得易科罰金，但考量魏男無前科，給予緩刑2年，緩刑期要提供60小時義務勞務。

信用 工程師 竊盜

延伸閱讀

外送員保障不足 勞動部發函喊話外送平台報酬透明化

搭中捷部分信用卡無法感應 中捷：蒐異常洽銀行修正

中捷多元支付宣傳大 民眾使用「卡卡」 議員籲改善

「這群人」茵聲信用卡被停 遭列「信用不良」：感覺超差

相關新聞

工程師竊同事信用卡狂刷…辯稱帳號被盜 叫外送地址露餡

在高雄某科技公司擔任工程師的魏姓男子，下班後發現李姓同事的機車鑰匙沒拔，魏男打開李男機車置物箱，拿走李男皮包，回家狂刷蘋...

詐團律師洩密起訴18人名單曝光！ 主嫌鄭鴻威求處9年重刑

執業律師鄭鴻威等人於2023年間，涉嫌趁律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷時，洩漏偵查秘密給詐騙集團首腦，兩人遭聲押禁見。台...

【重磅快評】台北版梨泰院事件落幕了？

天佑台灣，僥倖避過這次「台北版首爾梨泰院事件」。三天前，台北熱鬧的東區，網紅Mr.R宣稱要在信義區南山廣場撒錢，他去了，...

詐團律師洩密案偵結 北檢今起訴16律師、1會計及1助理

執業律師鄭鴻威及黃耕鴻等人涉嫌勾結詐團首腦，於2023年間，趁律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷時，洩漏偵查秘密給詐騙集團首...

老夫妻膝下無子 千萬遺產由妻妹取得 夫家兄弟不滿爭產 法院駁回

彰化縣宋姓男子與妻子謝女膝下無子，2014年賣掉新北市的房子，回彰化家鄉居住，沒想到回家鄉後隔年宋男就去世，宋妻繼承遺產...

關西上演「東京甩尾」黑車深夜飄移燒胎 警電眼抓人

電影「玩命關頭3：東京甩尾」中的「韓哥」，駕駛橘黑跑車在東京街頭上演甩尾燒胎的把妹的名場面，至今經典讓人印象深刻。新竹縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。