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詐團律師洩密起訴18人名單曝光！ 主嫌鄭鴻威求處9年重刑

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

律師鄭鴻威。圖／聯合報系資料照片
律師鄭鴻威。圖／聯合報系資料照片
執業律師鄭鴻威等人於2023年間，涉嫌趁律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷時，洩漏偵查秘密給詐騙集團首腦，兩人遭聲押禁見。台北地檢署指揮調查局執行4波專案追查，今依涉犯洩密、組織犯罪條例及洗錢防制法等罪嫌，起訴鄭鴻威等16名律師、鄭的助理林佳毅與會計師李昊承，共18人。

檢方建請法院對鄭鴻威從重量處應執行有期徒刑9年以上之刑，並起訴其餘涉案律師，另就違反律師法、律師倫理規範部分，並將簽分律他案，調查後，移付律師懲戒委員會追究懲戒事宜。

全案源於，檢方偵辦一起投資理財詐欺案時，從車手的手機發現律師李明潔及楊雅涵等人趁著陪偵機會，紀錄檢察官訊問筆錄內容，另藉聲押庭閱卷時，影印或翻攝卷證資料，傳送偵查內容給鄭鴻威，再由鄭鴻威傳給詐團首腦，協助幕後主嫌逃過法網。

今年2月間，檢調搜索約談鄭鴻威等6名律師到案，訊後聲押禁見鄭鴻威、李明潔與楊雅涵3人獲准。

檢方循線追查，發現還有其他相關人涉入。今年3月，檢調執行第2波專案，搜索約談擔任鄭鴻威助理的林佳毅，負責協助傳遞文件與聯繫律師；擔任律師的黃耕宏與鄭鴻威合作，涉嫌洩漏偵查秘密、派案給其他律師，同時也受任替詐團辯護，涉洩密偵查資訊；李昊承則涉嫌用虛擬貨幣協助律師洗錢；賴季倉則接受鄭鴻威派案，替詐團辯護。

檢方訊後，依涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢等罪，向法院聲請羈押黃耕鴻及林佳毅獲准。目前僅鄭鴻威及林佳毅在押中，楊雅涵與李明潔具保60萬元並停押，黃耕鴻具保100萬並停押。

起訴指出，鄭鴻威迄今僅坦承部分洩密犯行，對於洗錢、組織犯罪部分仍矢口否認，犯後態度不佳。

今年3月底，檢調執行第3波搜索，搜索約談鄭鴻威的前委任律師劉育年，及劉任職的平安恩慈國際法律事務所，劉訊後請回。同年4月，檢察官依涉犯非公務員洩漏國防以外秘密消息罪，提起公訴，向法院聲請簡易判決處刑。

檢調持續追查，今年4月18日執行第4波搜索，約談涉案10名律師。律師陳漢笙與廖瑞銓各80萬交保，官厚賢、曾彥鈞、湯建軒與蔡崇聖各65萬交保，鍾璨鴻65萬交保併限制住居，李佳玟20萬交保，紅姓律師限制住居，林姓律師請回。

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