【重磅快評】台北版梨泰院事件落幕了？

天佑台灣，僥倖避過這次「台北版首爾梨泰院事件」。三天前，台北熱鬧的東區，網紅Mr.R宣稱要在信義區南山廣場撒錢，他去了，噴鈔槍估計撒出三十萬千元鈔，現場聚集的數千民眾本只是想看熱鬧，沒想到真是撒錢，瞬間估計有三千多民眾一擁而上想搶錢，有人摔倒，幸而未釀成有傷亡的踩踏事件。事後撒錢主使者林姓男子到警局說明，警方依違反公共危險罪嫌函送檢方偵辦。台北版的梨泰院事件暫時落幕。

這個月二日，南韓國會在事件爆發十八個月、尹錫悅總統數度否決國會決議後，終於通過《梨泰院事件特別法》，將組成特別調查委員會重啟調查，務必對事件喪生的一五九人的遺族還給事件真相，並給予遺族合理的名譽與權益補償。對南韓的動作國人想問，真的能輕鬆避過台北版梨泰院事件？

對比台北版撒錢事件與首爾梨泰院事件確實有雷同之處，差異在台北是偶發，首爾則是群眾經常聚集的歡樂聖地，尤其是新冠疫情趨緩解除群眾活動禁制令後首次，人潮不意外大量聚集。差異在於台北撒錢現場是平地，腹地縱深也夠；首爾梨泰院則是狹窄巷子，且是斜坡。相同之處是兩地對人潮聚集可能的安全疑慮都顯得準備不夠。

台北撒錢現場，警方顯然未注意Mr.R事前網路的撒錢活動預告，是人潮聚集後民眾告知才獲悉，當然沒有事先且適切的安全應對；十八個月前梨泰院首爾應對更是離譜，警力非但未增加，反因應尹錫悅搬離青瓦台而大幅抽離；梨泰院重大傷亡發生後，有二十餘位警政、公安首長遭送辦，顯示疏失的嚴重。

台北撒錢的因應顯然也輕忽，事前未掌握活動訊息，當然對可能的群眾聚集也疏忽，當然更沒有群眾聚集可能的風險預作準備；台北真是好加在，警方獲報趕到，竟然還誤傳為警車被圍受困，顯然現場沒有因應群眾聚集的準備；好在沒釀成踩踏事件，沒有人受傷，幾十分鐘的撒錢規模也不大，撒完了群眾即散去，一場可能的公安事件落幕。

撒錢事件平安落幕是台北好運氣，沒出意外，卻突顯出現代城市治理人潮聚集的新課題；這次是撒錢，下一次會是什麼？有人潮聚集就有風險，沒有見招拆招的空間，必區預作準備，且反覆演練。