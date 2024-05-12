台中男約摩鐵多人運動...友偷拍留念 他辯不知一照打臉

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子與友人在2021年間透過網路，認識一名女子，三人相約在南屯區一家汽車旅館內「多人運動」，劉男友人以手機偷拍過程，女子發現後提告，劉辯稱不知情，堅稱自己也是受害者，但法官發現，有張照片是劉男友人持手機，拍攝女子低頭口交、劉則在女子背後性交的照片，不可能沒看到友人持手機，認定劉與友人妨害秘密，各判刑4月，可以易科，全案確定。

判決指出，綽號「里歐」的劉姓男子與綽號「老闆」的友人，在2021年間透過推特社群軟體，認識一名女子，三人相約到汽車旅館內「多人運動」，不過女子事後收到劉男友人的相片，才知道三人性交過程中，被劉男友人偷拍，相片一共有8張，女子向警方提出妨害秘密的告訴。

台中地院依照女子提告的證詞，認定二人妨害秘密，各判刑4月，可易科罰金12萬元。

不過劉男上訴台中高分院喊冤，劉男辯稱，當時他喝醉，照片都不是他所拍攝，是他朋友拍攝，事前也不知朋友會拍攝，朋友拍攝時，「依稀」有看到朋友拿手機，隔天上午就請朋友跟女子確認，他不是共犯，「也是受害人之一」。

法官審酌，劉男清楚記得與女子兩次性行為的時間，而且在偵查、一審時都供稱，朋友有用手機拍照，第一次有拍，第二次則沒拍，案發時因朋友躺在前方拿著手機，所知知道朋友有拍攝，另外女子提告的相片中，有一張就是劉男友人從前往後拍攝，當時劉在女子背後性交，劉不可能會不知朋友有持手機偷拍，因此不採信劉辯詞，維持原判，全案確定。

台中市劉姓男子2021年在汽車旅館多人性交時，朋友以手機拍攝過程，劉被控妨害秘密喊冤，二審駁回上訴，判刑4月確定。示意圖／本報資料照片
台中市劉姓男子2021年在汽車旅館多人性交時，朋友以手機拍攝過程，劉被控妨害秘密喊冤，二審駁回上訴，判刑4月確定。示意圖／本報資料照片

提告 男友

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