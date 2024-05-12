關西上演「東京甩尾」黑車深夜飄移燒胎 警電眼抓人

電影「玩命關頭3：東京甩尾」中的「韓哥」，駕駛橘黑跑車在東京街頭上演甩尾燒胎的把妹的名場面，至今經典讓人印象深刻。新竹縣關西鎮今天凌晨2時許一輛黑色轎車，也模仿電影在台三線錦山路口高速飄移畫圈，車後還揚起陣陣白煙。警方表示，已掌握車主身分通知到案，將依公共危險罪嫌送辦。另危險駕駛也依規舉發，最高可罰2萬4千元。

根據路口監視器指出，黑色轎車行經錦山路口時，高速甩尾在地上自轉3圈，巨大引擎聲轟隆作響，劃破寧靜深夜，地面上也因此留下數圈深深的輪胎痕。

新埔警分局表示，今天凌晨2點22分，關西鎮台三線錦山路口有輛黑色轎車行經該路口時，轉圈繞行數圈後隨即離去，警方雖未接獲民眾報案，仍於獲悉後主動調閱監視偵辦，目前已鎖定特定車輛通知到案說明。

警方指出，高速甩尾畫圈車輛，除了涉嫌刑法公共危險罪外，另也違反道路交通管理處罰條例第43條以危險方式駕車，將處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。警方強調，目前已掌握黑色轎車車主身分並通知到案說明，如有違規違法，警方必定嚴懲不貸。

警方呼籲，夜遊青少年勿有深夜妨害安寧及危險駕駛的情形，若妨害安寧還可依社會秩序維護法第72條「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者」，可處6千元以下罰鍰，警方一定會繼續嚴正執法，維護民眾居家安寧。