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GOGORO車台斷裂害摔車 母子質疑設計不良怒告索賠236萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄潘姓女子5年前購入GOGORO S2電動機車給李姓兒子使用，隔年12月，李男騎到一半卻「車架斷裂」，整個人重摔倒地受傷，潘女、李男質疑GOGORO設計有瑕疵，氣得對廠商提告求償236萬餘元，法官依據鑑定結果，認為機車應是先受到外力撞擊才斷裂，判GOGORO免賠。

判決指出，潘女花10萬元購入該輛電動機車交給當兵的兒子使用，2020年12月31日晚間9時許，李男騎該輛GOGORO行經楠梓區益群路及壽豐路口，卻因不明原因突然摔車倒地。

李男人車滑行十幾公尺後，直到撞擊路邊的違停轎車才停下，李送醫有多處擦挫傷，幸無生命危險，潘女、李男質疑GOGORO設計有焊接不當等瑕疵，導致機車龍頭把手在劇烈顫動後，位於龍頭處的車架斷裂，才造成事故。

李男不滿，對GOGORO公司負責人陸學森提告傷害，民事部分，則要GOGORO依消保法賠償3倍懲罰性賠償金，連同精神慰撫金、醫藥費求償201萬餘元，潘女則以機車損壞、3倍懲罰性賠償金，向GOGORO求償35萬元。

刑事部分，全案經橋頭地檢署調查後，檢方曾就GOGORO機車龍頭固定座斷裂原因、車架設計等問題囑託汽修公會鑑定。

鑑定結果認為，龍頭轉向柱有先受到重大外力衝擊，才發生接合板拉伸後斷裂結果，事故並非把手底座自行斷裂的瑕疵造成，認定陸學森不構成傷害，不起訴處分。

民事部分，橋頭地院依據橋檢囑託鑑定結果，認為事故機車焊接點完整無裂痕，鋼材受到撞擊後橫切面仍保持完整，且GOGORO機車均經過檢驗合格，會斷裂分離應為外力撞擊導致，參酌審驗證明資料，認為GOGORO機車不具設計、製造上瑕疵。

另外，依據李男在警詢筆錄的證詞，李稱當天他以60至70公里時速騎車，因龍頭突然劇烈晃動才摔車，然事故調查報告並未記載機件故障引發，維修車歷也未有相關龍頭沃把維修或異常紀錄。

橋院法官認定，李男高速行駛所受作用力不小，撞擊點因承受車頭承受最大力道，可以預見會有斷裂可能，無法苛求廠商必須製作遇強大撞擊力仍不會斷裂的機械，參酌鑑定報告及車身損傷痕跡，該車車台斷裂應為撞擊所致，判GOGORO免賠。可上訴。

Gogoro示意圖。本報資料照片
Gogoro示意圖。本報資料照片

Gogoro 違停 電動機車

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