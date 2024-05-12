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520總統就職「道具安裝及夜校作業」 明日起凱道連三天交管
520倒數八天將至，中華民國第十六任總統副總統就職籌備會將在明日起，3天內處理慶祝大會道具安裝及夜校作業，轄區警方今天公布總統府周邊道路實施交通管制路線圖，提醒用路人配合員警指揮或是提前改道。
中正警一分局指出，為配合20日第16任總統暨副總統就職慶祝大會活動，13日9時至15日23時，將於中正區寶慶路辦理道具安裝作業，並於總統府周邊凱達格蘭大道、重慶南路、貴陽街、懷寧街等路段實施夜校。
警方指出，13日9時至23時辦理道具安裝作業，管制寶慶路（重慶南路至懷寧街）南側3線車道，西往東方向管制，東往西方向外側1線維持通行。
警方說，13日23時至14日4時辦理第一次夜校，活動範圍為衡陽路以南、公園路以西、愛國西路以北、博愛路以東，管制路段如下：凱道（重慶南路至公園路）東、西雙向全線；貴陽街（博愛路至公園路）東、西雙向全線；寶慶路（博愛路至懷寧街）西往東方向全線；重慶南路（衡陽路至愛國西路）南、北雙向全線；懷寧街（衡陽路至貴陽街）南、北雙向全線。
警方說，14日4時至15日23時持續辦理道具安裝作業，管制寶慶路（重慶南路至懷寧街）南側3線車道，西往東方向管制，東往西方向外側1線維持通行。
因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，台北市公共運輸處已協調公車業者配合改道行駛。前揭各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽；另請駕駛人務必提前改道行駛並避開管制區域，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間。
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