女子控前奧運國手介入感情 不符誣告要件無罪確定

雪梨奧運跆拳銅牌得主紀淑如任職高市刑大時遭控介入感情，雄檢依誣告罪嫌起訴何姓女檢舉人，一審判刑4月：二審認為何女所為不符誣告要件，改判無罪，最高法院駁回上訴確定。

全案起於，何姓女子於民國110年8月間，向高雄市刑警大隊督察組檢舉，稱紀淑如在看診時誘拐何女丈夫龔姓男子，並指控行為不檢、夥同狀似男性刑警對何女不當盤查等。督察組查出何女指控不實，全案簽結。

紀淑如事後提告何女誣告罪，高雄地檢署認為，何女非龔男配偶，卻虛構不實指控，意圖使紀淑如受到懲戒處分，依法起訴何女。

一審高雄地方法院審理時，何女辯稱她向警方檢舉的用意是希望警方向紀淑如道德勸說，沒有要讓紀淑如受懲戒處分，且講這些話時沒有指名道姓。

一審依誣告罪判處何女有期徒刑4月，不得易科罰金。案經何女上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，何女仍否認犯行。

二審判決指出，刑法第169條第1項的誣告罪，以意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告為成立要件。

二審認為，何女向高市刑警大隊督察組投訴內容即便為虛構，只可能使告訴人受有警察人員獎懲標準所定的行政懲處，並無使告訴人因而有受公務員懲戒法所定懲戒處分的危險，因此何女所為並不符誣告罪「受懲戒處分」構成要件，改判無罪。

檢察官不服判決，上訴三審，最高法院認為，二審判決無違誤，檢方上訴無理由，日前駁回上訴，何女無罪確定。