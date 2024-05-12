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彰化男搭小黃誆父會付車資 運將驚覺受騙直送派出所

中央社／ 彰化12日電

余姓男子沒錢付計程車資，佯稱到目的地由父親付錢，未料抵達後聯絡余父卻說：「請將我兒子載去派出所」；駕駛驚覺受騙，即將余男載去報警，法院近日依詐欺得利罪判徒刑6月。

彰化地方法院判決書指出，余男明知無法支付車資，家人也不會代為給付，上月他向計程車駕駛佯稱沒錢搭車、家人會付錢，途中還向駕駛借錢消費。

駕駛開車抵達目的地後，余男提供父親電話號碼給駕駛聯絡支付新台幣700元車資、110元借款，余父告知無法處理，並請駕駛將他兒子載去派出所；駕駛才知被騙，旋即將余男載往派出所報警處理。

據調查，余男民國110年1月底施用第二級毒品，2月初撿拾磚塊放在衣服口袋，向超商店員恫稱「把收銀台的錢拿給我，我擁有槍械」，並拿出磚塊作勢攻擊，得逞2300元。

余男隔年又在醫院與保全人員發生口角，翻倒門口處體溫攝影器材等，經法院判刑有多項前科，去年7月刑期執行完畢。

法官審酌被告素行不佳，且上月密集觸犯竊盜、詐欺，經現行犯逮捕後數度進出地檢署，足見其近期行為不穩定，對社會治安有顯著影響，有從重量刑必要，衡量他坦承犯行，為累犯，依犯詐欺得利罪處有期徒刑6月，可易科罰金。全案可上訴。

計程車 詐欺

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