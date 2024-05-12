為了1隻狗..兒子遭打死 老母求償1554萬僅獲賠2百多萬

綽號「黑仔」的龔姓男子被蔡姓友人懷疑抱走幼犬，蔡男嗆龔男「拿命來賠狗仔」，並夥同楊姓、蔣姓、李姓3名男子痛毆龔男致死，蔡男等人被依重傷害致死等罪2年10月至9年不等徒刑確定；龔母對4人求償1554萬3188元，高雄高分院審理後，因蔡男未參與鬥毆，僅判3人應賠償龔母216萬3748元。

判決指出，蔡男飼養的土狗生了多隻幼犬，陸續送養後僅留1隻自己飼養，後來卻遭龔男抱走幼犬，龔男遭追討仍未歸還，蔡後來傳訊嗆龔「齁，是誰叫你給恁爸抓狗？！」、「你最好是用你這條命來賠這隻狗仔」。

2019年3月10日上午，龔男前往蔡男的鴿舍多次，在場少年見龔男上門通知蔡男，龔男反嗆「出來打架！有種拿槍把我打死，我是英雄沒在怕的啦！」。

蔡男便透過手機遙控李男、蔣男、楊男痛毆龔男，直到龔男倒地不起，才報案將他送往小港醫院搶救，但龔男四肢多處挫傷、皮膚組織壞死，顱骨、顏面骨折，還有多處撕裂傷，經搶救1個月後宣告不治。

法院審理後，蔡男判刑2年10月，其餘動手施暴的蔣姓、李姓、楊姓男子，則判7年6月至9年不等徒刑確定。

龔母不服，另對四人提告刑事附帶民事求償，包含喪葬費、醫藥費、精神慰撫金等，合計向蔡男等人求償1554萬3188元。

高雄地院審理時，蔡男否認參與施暴，不願負起賠償責任，李男、蔣男則稱求償金額過高，楊男則在審理期間，均未到庭辯駁。

法官認為，蔡男雖未在場，但透過電話指示蔣男等人動手，與龔男死亡存有因果關係，須共同負連帶給付責任。

一審法官加總後，認為精神慰撫金應以550萬元為限，加上醫藥費、喪葬費等，扣除龔母已領取的67萬元犯罪被害人補償金，判蔡男等4人應連帶賠償537萬2386元。

龔母不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為蔡男當時不在場，不知道李男對龔男的施虐方式及手段，加上龔男自己有肝硬化、全血球低下、貧血等疾病，客觀上蔡男應無法預見龔男死亡結果，不負賠償責任。