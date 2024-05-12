冒牌棋社桌遊館雨後春筍冒出 斗六警直搗逮8賭客全送辦

雲林縣斗六市最近棋牌社、體育桌遊館如雨後春筍般冒出來，原本想小玩怡情的民眾踏進店內驚覺可能涉賭而向警方檢舉，專案小組直搗果真人贓俱獲，共逮8人及查扣現金3萬元等證物，全案今移送法辦。

斗六市內最近出現許多以棋牌社、麻將館、撲克及體育桌遊等為名的店家，其中更有業者無懼違法，在網路上公開發布「四人同行一人免費、包台滿3小時，即可抽紅包一包，一缺三/三缺一均幫忙約咖配桌」等宣傳內容，吸引正牌賭客上門光顧，有些不知情民眾入內後才驚覺不對勁，直言「只是表面上的休閒娛樂場所！」實則涉嫌非法賭博。

斗六警分局長黃念生指出，本月初接獲檢舉立即組成專案小組展開調查，在相關棋牌社查緝時即當場看見賭客聚賭，現場逮回負責人及賭客8人，查扣不法所得3萬多元、籌碼及麻將賭具、電腦主機等證物，全案今依刑法賭博罪移送雲林地檢署偵辦。