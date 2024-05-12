女網友謊稱來台共同生活 男子險遭被騙23萬機票錢
台南市58歲李姓男子透過臉書結識自稱住在越南年輕貌美的女網友，以為飛來異國戀情，李為愛沖昏了頭，前天中午12點多直奔金華路某銀行欲臨櫃提款23萬元，行員關懷提問察覺有異，通報警二分局海安所員警到場勸阻，保住李的辛苦積蓄。
台南市警二分局海安派出所警員蘇郁凱、王浚安，前天中午12點多接獲金華路某銀行行員通報，李姓男子急欲提款幫助女網友代墊機票錢，行員擔心他遭到詐騙，立即通報警方到場協助。
據了解，58歲李姓男子在臉書社群認識一名越南女網友並加LINE好友，該女子以甜言蜜語、每天對李噓寒問暖，溫柔攻勢取得信任，讓李不知不覺掉入愛情陷阱中。待時機成熟後，女網友表示要從越南來到台灣見面，與他共同生活，但需李男先行提款23萬元的機票錢及一些生活必需開銷，李不疑有他前往金華路銀行欲臨櫃提款，經行員關懷提問時，發現提款原因有異，立即通知警方前往處理。
蘇郁凱、王浚安當場請男子冷靜思考，苦口婆心勸李男不要相信對方說詞，並分析此種假交友真詐騙手法，並明確告訴李這就是網路愛情詐騙陷阱，目的就是為了要騙錢，李恍然大悟，才打消提款念頭，了解到自己遇到了網路愛情騙子。
台南市警二分局表示，近年來網路交友盛行，但網路交友無法判斷對方身分真偽，應時刻保持戒心及謹慎，切勿深陷甜言蜜語的圈套中，一旦遇到網友要求借錢及匯款，務必要提高警覺，避免上當受騙，以免傷財又傷心，若有任何疑問可撥打165反詐騙專線諮詢或110電話查證。
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