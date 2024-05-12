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行人地獄矯枉過正？ 警告發小黃未禮讓 法官看影片撤單

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子是計程車司機，去年開車行經逢甲商圈時，右轉時被警員攔下，告發陳沒有禮讓行人，陳向裁決處反映，當時行人穿越道上沒人，告發無理由，但裁決處認為無違誤，仍開罰3600元，陳提起行政訴訟，台中高等行政法院地方庭勘驗警員密錄器後認定，陳右轉時，行人根本還沒到斑馬線，認為警方開罰無理由，撤銷罰單。

判決指出，陳姓男子是計程車司機在去年4月6日下午4時許，沿西屯區逢甲路要右轉福星路，陳在右轉時，行人穿越道外的紅線附近電線桿，有一名行人，但行人尚未進入斑馬線，陳右轉後即被在福星路外側車道的警員攔下，認為陳未禮讓行人，依法告發。

不過陳事後檢視車內行車紀錄器後，認為當時斑馬線上根本沒有行人，警方開法無理，因此收到罰單後，向台中市交通事件裁決處反映，但裁決處認為開罰無違誤，依舊開罰陳3600元。

陳不服向台中高等法院地方訴訟庭，提起行政訴訟，主張當時斑馬線上「根本沒有人」，警方開罰有明顯錯誤，請求撤銷罰單。

台中市交通事件裁決處主張，根據查證影片，當時計程車沒有暫停禮讓，逕自右轉，導致行人「膽怯」不敢通行，駕駛行為侵害行人絕對路權，因此開罰有據。

法官勘驗警員當時開罰的密錄器，發現計程車右轉時，斑馬線上沒有行人，計程車大部分車身都已在斑馬線時，行人才出現在斑馬線外紅線的電線桿處，也未進入斑馬線範圍內，行人在計程車駛離斑馬線後，才進入斑馬線。

法官指出，依勘驗內容，計程車前懸進入、通過行人穿越道之際，該行人都尚未進入行人穿越道，則警方顯然未能舉證，陳有駕車穿越行人穿越道時，未能優先禮讓行人通行情事，陳主張有理由，警方開罰無據，依法撤銷罰單。

台中市陳姓男子在去年4月間開車行經逢甲商圈欲右轉（紅圈處）時，被警方告發未禮讓行人，法官勘驗影片後發現，陳右轉時斑馬線上無行人，撤銷罰單。示意圖／摘自Google Maps
台中市陳姓男子在去年4月間開車行經逢甲商圈欲右轉（紅圈處）時，被警方告發未禮讓行人，法官勘驗影片後發現，陳右轉時斑馬線上無行人，撤銷罰單。示意圖／摘自Google Maps

行人 計程車司機

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