又是他！陸戰66旅士兵盜領同袍金融卡 法官再判囚50天
26歲蔡姓男子原在海軍陸戰隊陸戰66旅下湖營區服役的職業軍人，因積欠數十萬元卡債、信用貸款無力償還，2022年8月行竊同袍的萬餘元現金獲判拘役30天，並調至林口營區繼續服役，竟又於同年10月初某晚，偷走林姓室友提款卡後盜領2萬5000元花用，經林發現報警處理，桃園地院審結並進行簡易判決，將蔡男依竊盜罪及以不正方法由自動付款設備取得他人財物罪，判處應執行拘役50日，得易科罰金，可上訴。
犯罪事實指出，蔡與林為軍中同袍並為室友，詎蔡因積欠債務，竟於2022年10月6日晚間6點20分前，在位於桃園市龜山區忠義路二段的海軍陸戰隊陸戰66旅林口營區寢室內，趁同袍林男不在寢室之際，偷走林皮包內的郵局提款卡，然後當晚6點27分跑到營區旁的統一超商門市利用ATM分別提領林男戶頭內的2萬元及5000元後花用一空，後驚林男收到交易通知察覺有異，向桃園市龜山警分局報案，經由警方調閱監視器畫面，才發現帳戶裡的2萬5000元竟是遭同寢的蔡姓同袍盜領。
法官審酌，被告蔡男不思循正當途徑獲取所需，恣意徒手竊取他人財物，隨後以不正方法由自動付款設備取款，欠缺尊重他人財產權觀念，所為實不足取；衡酌被告蔡男犯後尚知坦承犯行，非無悔意，迄今僅賠償告訴人林男1萬6000元，尚餘9000元未賠償，考量此案受損金額，被告蔡男的智識程度、家庭經濟狀況，及犯罪動機等情狀，量處適當之刑，並定其應執行刑，均諭知得易科罰金。
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