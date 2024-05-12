又是他！陸戰66旅士兵盜領同袍金融卡 法官再判囚50天

26歲蔡姓男子原在海軍陸戰隊陸戰66旅下湖營區服役的職業軍人，因積欠數十萬元卡債、信用貸款無力償還，2022年8月行竊同袍的萬餘元現金獲判拘役30天，並調至林口營區繼續服役，竟又於同年10月初某晚，偷走林姓室友提款卡後盜領2萬5000元花用，經林發現報警處理，桃園地院審結並進行簡易判決，將蔡男依竊盜罪及以不正方法由自動付款設備取得他人財物罪，判處應執行拘役50日，得易科罰金，可上訴。

犯罪事實指出，蔡與林為軍中同袍並為室友，詎蔡因積欠債務，竟於2022年10月6日晚間6點20分前，在位於桃園市龜山區忠義路二段的海軍陸戰隊陸戰66旅林口營區寢室內，趁同袍林男不在寢室之際，偷走林皮包內的郵局提款卡，然後當晚6點27分跑到營區旁的統一超商門市利用ATM分別提領林男戶頭內的2萬元及5000元後花用一空，後驚林男收到交易通知察覺有異，向桃園市龜山警分局報案，經由警方調閱監視器畫面，才發現帳戶裡的2萬5000元竟是遭同寢的蔡姓同袍盜領。