身背預備殺人案 威震董座另涉詐拘提到案

威震集團董事長吳明達遭依買凶殺人、賭博、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴，台北地院判1年8月徒刑。圖／聯合報系資料照片

台北市大同區角頭出身的威震集團董事長吳明達，被控買凶狙殺萬華青山宮主委黃清源，去年被法院依預備殺人等罪判刑，檢方查出他疑涉另起詐欺案件，因傳喚未到案，檢察官開出拘票請淡水警分局拘提到案，士林地檢署訊後命他請回、限制住居。

近來與台北市警察局長張榮興爆出「魚翅宴」的黃清源，因幫李姓建商處理債務與吳明達發生嫌隙，吳男涉以500萬元買凶殺人，但槍手陣前倒戈，向黃男供出是吳男教唆的實情，引爆兩方槍擊衝突。

北檢調查後，除根據相關事證足認吳男有殺人犯意，另查出被控涉透過地下匯兌，將網路博弈所得2265萬元贓款匯至大陸，依預備殺人罪起訴吳男，北院去年判處吳男1年8月徒刑，未來若有罪確定，前案假釋將被撤銷。

檢警在吳明達的手機裡，發現他有名蔡姓小弟犯下槍擊案後，逃亡柬埔寨成立詐騙機房，造成許多民眾上當、財物受損，檢方懷疑吳男牽涉入其中，將其列被告調查。