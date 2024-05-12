聽新聞
test
0:00 / 0:00

身背預備殺人案 威震董座另涉詐拘提到案

聯合報／ 記者李隆揆林昭彰／連線報導

威震集團董事長吳明達遭依買凶殺人、賭博、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴，台北地院判1年8月徒刑。圖／聯合報系資料照片
威震集團董事長吳明達遭依買凶殺人、賭博、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴，台北地院判1年8月徒刑。圖／聯合報系資料照片

北市大同區角頭出身的威震集團董事長吳明達，被控買凶狙殺萬華青山宮主委黃清源，去年被法院依預備殺人等罪判刑，檢方查出他疑涉另起詐欺案件，因傳喚未到案，檢察官開出拘票請淡水警分局拘提到案，士林地檢署訊後命他請回、限制住居。

近來與台北市警察局長張榮興爆出「魚翅宴」的黃清源，因幫李姓建商處理債務與吳明達發生嫌隙，吳男涉以500萬元買凶殺人，但槍手陣前倒戈，向黃男供出是吳男教唆的實情，引爆兩方槍擊衝突。

北檢調查後，除根據相關事證足認吳男有殺人犯意，另查出被控涉透過地下匯兌，將網路博弈所得2265萬元贓款匯至大陸，依預備殺人罪起訴吳男，北院去年判處吳男1年8月徒刑，未來若有罪確定，前案假釋將被撤銷。

檢警在吳明達的手機裡，發現他有名蔡姓小弟犯下槍擊案後，逃亡柬埔寨成立詐騙機房，造成許多民眾上當、財物受損，檢方懷疑吳男牽涉入其中，將其列被告調查。

北市 槍擊 殺人

延伸閱讀

酸民進黨憲政改革卻一事無成 黃國昌：監察院成廢物院

北市警局長估519集會「約1千人參加」 黃國昌酸：跟黑幫吃魚翅疏離草根

警局長遭爆與角頭聚餐 在場北市民政局長：警高層內鬥

影／角頭與警局長「魚翅宴」惹議 黃清源日前遭拘捕畫面曝光

相關新聞

又是他！陸戰66旅士兵盜領同袍金融卡 法官再判囚50天

26歲蔡姓男子原在海軍陸戰隊陸戰66旅下湖營區服役的職業軍人，因積欠數十萬元卡債、信用貸款無力償還，2022年8月行竊同...

身背預備殺人案 威震董座另涉詐拘提到案

台北市大同區角頭出身的威震集團董事長吳明達，被控買凶狙殺萬華青山宮主委黃清源，去年被法院依預備殺人等罪判刑，檢方查出他疑...

前台南縣議長 吳健保假釋出獄

台南縣議會前議長吳健保因職棒假球案被判刑定讞，二○一四年發監前潛逃菲律賓，二○一九年被押解返台服刑，法院計算吳過去當議長...

男嬰棄屍古井 父母收押被訴

台中市石岡區去年發生遺棄嬰屍命案，男嬰父親謝姓男子涉嫌將不明原因死亡的男嬰丟進古井，今年1月自首，檢方依故意殺人等罪嫌將...

去年才買凶暗殺！「威震」吳明達再捲詐欺案 遭檢警拘提限制住居

「威震集團」代表人吳明達先前曾與萬華角頭「芳明館」老大黃清源衝突，去年遭台北地院依預備殺人、賭博等罪判刑1年8月，昨又突...

影／無照駕駛還怕丟臉 酒測值竟飆破1！高雄男連喊機器壞了

高雄前天晚間7時許，34歲吳姓男子騎經旗津區旗津三路900巷時，遭派出所員警攔查，吳男當時渾身酒氣，警欲施以呼氣酒測時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。