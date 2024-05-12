聽新聞
test
0:00 / 0:00
男嬰棄屍古井 父母收押被訴
台中市石岡區去年發生遺棄嬰屍命案，男嬰父親謝姓男子涉嫌將不明原因死亡的男嬰丟進古井，今年1月自首，檢方依故意殺人等罪嫌將他與女友，即男嬰的生母柯女起訴，男嬰父母已被聲押獲准，檢方本月8日將謝男和柯女提起公訴。
這名男嬰屍體被拋進古井，沒入井水中長達半年無人發現，消息傳出後引發地方議論。據了解，被拋棄嬰屍的古井，主要是地主灌溉用，仍會取水灌溉果樹。
台中市社會局表示，新生男嬰遭棄屍水井案，家防中心當時接獲通報，立即派社工訪談男嬰父母，此案已進入司法調查，為維護男嬰權益，依照兒少法第112條，對男嬰父母提起獨立告訴。
東勢警分局昨天說明，今年1月12日凌晨2點，30歲謝姓男子到派出所自首表示，柯姓女友去年5月26日晚上1，在東勢區第一橫街租屋處產下男嬰，剛出生後即死亡，謝嫌將男嬰棄置於自己在石岡區租屋處後方水井。
警方獲報後，與謝嫌到他宣稱的棄屍現場確認並採證，報請台中地檢署檢察官偵辦，全案依故意殺人及遺棄罪嫌移送台中地檢署偵辦；經檢察官聲請羈押兩人獲准，並提起公訴，將再交由國民法官法庭審判。
據指出，柯女懷孕時，謝男要求女友墮胎被拒，女友後來產子，二人在場，剛出生不久的男嬰不明原因死亡，二人都說上完廁所才發現男嬰無呼吸心跳；檢方認為二人供詞疑點多，聲押獲准。男嬰屍體被挖出水井時，以黑色塑膠袋包覆，屍體已有腐爛糊化現象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言