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男嬰棄屍古井 父母收押被訴

聯合報／ 記者游振昇曾健祐／台中報導

台中市石岡區一座古井被發現嬰屍，男嬰父母已被羈押。圖／民眾提供
台中市石岡區一座古井被發現嬰屍，男嬰父母已被羈押。圖／民眾提供
台中市石岡區去年發生遺棄嬰屍命案，男嬰父親謝姓男子涉嫌將不明原因死亡的男嬰丟進古井，今年1月自首，檢方依故意殺人等罪嫌將他與女友，即男嬰的生母柯女起訴，男嬰父母已被聲押獲准，檢方本月8日將謝男和柯女提起公訴。

這名男嬰屍體被拋進古井，沒入井水中長達半年無人發現，消息傳出後引發地方議論。據了解，被拋棄嬰屍的古井，主要是地主灌溉用，仍會取水灌溉果樹。

台中市社會局表示，新生男嬰遭棄屍水井案，家防中心當時接獲通報，立即派社工訪談男嬰父母，此案已進入司法調查，為維護男嬰權益，依照兒少法第112條，對男嬰父母提起獨立告訴。

東勢警分局昨天說明，今年1月12日凌晨2點，30歲謝姓男子到派出所自首表示，柯姓女友去年5月26日晚上1，在東勢區第一橫街租屋處產下男嬰，剛出生後即死亡，謝嫌將男嬰棄置於自己在石岡區租屋處後方水井。

警方獲報後，與謝嫌到他宣稱的棄屍現場確認並採證，報請台中地檢署檢察官偵辦，全案依故意殺人及遺棄罪嫌移送台中地檢署偵辦；經檢察官聲請羈押兩人獲准，並提起公訴，將再交由國民法官法庭審判。

據指出，柯女懷孕時，謝男要求女友墮胎被拒，女友後來產子，二人在場，剛出生不久的男嬰不明原因死亡，二人都說上完廁所才發現男嬰無呼吸心跳；檢方認為二人供詞疑點多，聲押獲准。男嬰屍體被挖出水井時，以黑色塑膠袋包覆，屍體已有腐爛糊化現象。

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