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去年才買凶暗殺！「威震」吳明達再捲詐欺案 遭檢警拘提限制住居
「威震集團」代表人吳明達先前曾與萬華角頭「芳明館」老大黃清源衝突，去年遭台北地院依預備殺人、賭博等罪判刑1年8月，昨又突遭檢警拘提，士林地檢署訊後限制住居並請回。
據悉，士林地檢署近期偵辦一起詐欺案，發現相關人員與吳明達有關，不排除吳明達涉入其中，昨由新北市淡水分局警方持票前往吳明達位於淡水的住處拘人，檢方晚間開庭複訊後，令吳明達限制住居後請回，詳細案情待釐清。
吳明達出身台北市大同區，被稱「南興街角頭（出身的聚落早期難以興盛）」，因槍殺北聯幫幫主唐重生入獄，出獄後成立「威震公司」投入建設開發事業。
2022年間吳明達與李姓建商爆發千萬財務糾紛，艋舺青山宮主委、萬華角頭「芳明館」老大黃清源介入，後續發生黃清源的開發公司遭人掃射，黃也遭人買凶暗殺等案，隨槍手倒戈事件曝光，吳明達去年遭台北地院依預備殺人、賭博等罪判刑1年8月。
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