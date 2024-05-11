6旬翁新屋酒駕撞死泰籍移工逃逸 國民法官下周開庭

家住桃園市中壢區的熊姓男子去年3月9日深夜與友人在新屋區飲酒後駕車返家，卻在往中壢方向撞死站在小吃店前的泰國籍移工，熊男肇事後逃回家躲藏近2小時，遭警查獲時酒測值仍超標。桃園地檢署偵結，將熊男依公共危險罪的酒後駕車致人於死、肇事遺棄等罪起訴，此案為桃園地方法院首件適用國民法官法案件，將於下周一開庭審理。

起訴事實指出，雲林籍63歲熊姓男子家住中壢區民族路六段，2023年3月9日晚間6點至新屋區中華路赴友人邀宴，席間飲用不少啤酒，直到晚間9點50分才駕車離去，沿著新屋區中山東路2段由南往北的中壢方向行駛，卻在上路約3.4公里處的新屋區中山東路2段346號前，因車身偏離車道，也因不勝酒力，直接駕車衝撞站在路旁的31歲彭姓泰國籍移工THIPHAHA PONGPITHAK。

詎料熊男肇事後，竟未停車查看，也未將彭姓傷者施以必要的救護或向警察機關報案，置彭男於不顧，立刻急踩油門加速離去，駕車返回17公里外的中壢區民族路6段巷內住處。彭姓移工被撞飛10餘公尺，因頭胸部鈍挫傷、肋骨骨折、氣血胸、呼吸衰竭等傷勢，送醫前即心跳停止，於當晚10點46分宣告急救無效。

桃園市楊梅警分局交通分隊據報，調閱監視器查清肇事車號，於當晚11點28分循線前往熊男中壢住處將他逮捕，測得熊男的吐氣酒精濃度為每公升0.48毫克，案經彭男的母親跨海提告。

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