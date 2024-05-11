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嘉義某大學教授升等案「低階高審」 法院判大學敗訴

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

該大學校園實景。 圖／該大學提供
該大學校園實景。 圖／該大學提供

嘉義某國立大學羅姓副教授於2020年底以專門著作申請升等為教授，但經該校系升等審查小組認為，羅副該研究成果不得抵為B類期刊著作，因此升等正教授申請未過；羅不服提申覆不過，再提訴願遭駁回，向高雄高等行政法院提起行政訴訟，案經最高行政法院發回高高行更審，歷2年多審理，近日判決出爐，高高行改判，羅勝訴。

高高行調查，於2021年，該系教評會由5位教授就羅申請升等案，組成審查小組，依系升等基準規定，升正教授需符合1A2B規定（即Ａ類期刊至少1篇，B類期刊至少2篇），羅送審資料僅符合1A1B，尚有1篇B類期刊採認抵方式需決議，不記名投票結果，5委員4票不同意可抵B類期刊著作，因此做出升等初審未過的原處分，並通知羅。

最高行政法院認為，該系升等審查小組不能越權教師評審委員會作出決定，而升等未過的原處分，並未經教評會審議，屬於不能補正的瑕疵，理應撤銷原處分，因此，去年8月最高行政法院宣判，本案發回高高行更審。

羅舉出，司法院釋字第462號解釋，有關教師升等資格的審查，需由大學各級教評會選任學者專家先行審查，而此分外審結果出爐後，才能報請教評會審議，而系教評會至多僅教師升等資格審查，相關法定程序並無「低階高審」，不應對學術研究能力實質審查，僅屬行政規則，因此，羅所屬系所對其專門著作限制，應屬無效。

不過，依大學法規定，大學教師升等應經教評會審議，該校並未提出系教評會審議升等資格相關資料，足見該大學並未踐行大學法的法定程序逕自做成原處分，自屬違法，且該系升等審查小組為臨時性、任務性組織編制，不具常態性，事後即解散，抵觸大學法第20條規定，因此高高行合議庭認，羅訴請撤銷原處分為有理由，判該大學敗訴。

高雄高等行政法院外觀。記者古和純／翻攝
高雄高等行政法院外觀。記者古和純／翻攝

司法院 嘉義 教師

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