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約少女網友包廂看電影趁暗性侵挨告 男和解獲緩刑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市胡姓男子去年約未成年女網友到電影館包廂看電影，趁燈光昏暗僅二人獨處，不顧女網友出言反抗，仍上下其手性侵得逞，女網友不甘心受辱，報警提告。新北地院日前依成年人故意對少年犯強制性交罪判刑1年8月，考量無前科且已與受害少女達成和解，緩刑3年，但須提供100小時義務勞務及接受法治教育課程兩場，可上訴。

判決指出，去年4月中，甫滿18歲胡男邀約透過網路交友軟體結識，剛開始交往的17歲女網友前往新北市一處電影館包廂看電影，趁燈光昏暗僅二人獨處，不顧女網友出言反抗，仍上下其手性侵得逞，女網友不甘心受辱，報警提告。

新北地院法官考量胡男無前科，僅因年少氣思慮不周，且已與受害少女達成和解，目前依成年人故意對少年犯強制性交罪判刑1年8月，緩刑3年，但須向指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的相關機構或團體提供100小時義務勞務及接受法治教育課程兩場，仍可上訴。

新北市胡姓男子去年約未成年女網友到電影館包廂看電影，趁燈光昏暗僅二人獨處，不顧女網友出言反抗，仍上下其手性侵得逞。示意圖／Ingimage
新北市胡姓男子去年約未成年女網友到電影館包廂看電影，趁燈光昏暗僅二人獨處，不顧女網友出言反抗，仍上下其手性侵得逞。示意圖／Ingimage

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