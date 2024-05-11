約少女網友包廂看電影趁暗性侵挨告 男和解獲緩刑

新北市胡姓男子去年約未成年女網友到電影館包廂看電影，趁燈光昏暗僅二人獨處，不顧女網友出言反抗，仍上下其手性侵得逞，女網友不甘心受辱，報警提告。新北地院日前依成年人故意對少年犯強制性交罪判刑1年8月，考量無前科且已與受害少女達成和解，緩刑3年，但須提供100小時義務勞務及接受法治教育課程兩場，可上訴。

判決指出，去年4月中，甫滿18歲胡男邀約透過網路交友軟體結識，剛開始交往的17歲女網友前往新北市一處電影館包廂看電影，趁燈光昏暗僅二人獨處，不顧女網友出言反抗，仍上下其手性侵得逞，女網友不甘心受辱，報警提告。