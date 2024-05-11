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圓山花博酒吧見女熱舞「參一咖」 男挨告性騷判刑

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

賴姓男子日前深夜到台北市圓山花博公園內某酒吧飲酒，見女子在店內四肢貼地熱舞，上前伸手觸碰女子腰部並跨坐女子臀部，引發對方不滿，報警提告性騷擾，台北地院審理後判賴男拘役50天，如易科罰金以1000元折算1日。

檢警調查，34歲賴男1月21日凌晨1時許在台北圓山花博公園內的酒吧飲酒，見女子在店內熱舞，在其做出手腳貼地的彎腰姿勢時，伸手觸碰女子腰部，並跨坐在女子臀部，引起女子不滿，立即報警提告。

據悉，圓山花博公園內有數家酒吧，假日夜間時常吸引台籍、外籍眾多年輕族群前往飲酒、聽音樂消費，部分酒吧也常舉辦活動、安排DJ到場演出，十分熱鬧。

當事女子當晚與外籍友人到酒吧飲酒，並與友人跳舞放鬆，與賴男素不相識；賴男到案供稱，見女子熱舞想「參一咖」，沒有性騷意圖，未料挨告。

案經台北地檢偵結，聲請簡易判決處刑，台北地院近日依違反性騷擾防治法判賴男拘役50天，如易科罰金以1000元折算1日。

台北圓山花博公園假日夜間常有大批年輕民眾聚集飲酒、聽音樂。示意圖，非案件當事者。記者李隆揆／攝影
台北圓山花博公園假日夜間常有大批年輕民眾聚集飲酒、聽音樂。示意圖，非案件當事者。記者李隆揆／攝影

性騷擾 提告 花博

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