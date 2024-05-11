3刀凶殘剁斷酒商雙掌丟溪流賠700萬 一、二審都判7年半

柯姓酒商被押至埔里鎮郊區剁斷雙掌，警方至現場採證，找到作案用剁刀。圖／民眾提供

南投曾姓男子因債務糾紛對柯姓酒商懷恨在心，找7名同夥押走曾，還持長31公分、重1.36公斤的剁刀，連揮3刀硬生生剁斷柯雙掌，又怕柯失血過多死亡拿束帶止血丟包醫院，事後帶著斷掌到台中溪流丟棄，法院認為曾殘忍凶暴，考量賠700萬元和解，一、二審都依重傷害罪判曾7年6月，可上訴。

南投地檢起訴指出，曾男（綽號扁鑽）和柯姓酒商的朋友有債務糾紛，曾懷恨在心想教訓曾，2023年3月起找來蔡姓、何姓、賴姓、陳姓、張姓，2名吳姓等7人共謀，並由身分不詳綽號「紅中」之人事先在柯的車子底盤偷裝GPS追蹤器。

曾等人同年5月5日掌握柯男出現在埔里鎮，深夜和7名同夥集結，隔天6日在信義路尾隨柯男車輛，一路跟到西安路牛眠橋頭處，趁等紅燈時由同夥追撞製造假車禍，柯男隨即下車查看，未料曾等眾人穿戴黑色頭套一擁而上痛毆柯一頓，還持槍、辣椒水攻擊，強行將柯押上車。

曾等把柯男載到偏僻空地逼他下跪，並由蔡姓、何姓同夥壓制柯身體，曾男則持1把長31公分、重1.36公斤的剁刀，前後將柯男右掌、左掌砍斷，途中怕柯失血過多死亡拿束帶綑綁止血，並柯載去埔里醫院丟包，曾等則帶著柯男被剁下的雙掌，跑到台中台太平區一江橋丟棄溪流。

檢方痛斥，曾以駭人聽聞方式剁掉柯雙掌、丟棄，斷絕接回手賞機會，惡性重大，依重傷害罪嫌起訴曾，另依妨害自由起訴其餘7人，均向法院求重刑。

南投地院一審審酌，曾等8人犯後均坦承不諱，自行到警局說明，曾賠償柯男700萬元達成和解，其餘7人也各賠10萬元獲得原諒，經柯男撤告，當庭原諒8人，一審依重傷害判曾7年6月，其餘7人依妨害自由判5月、6月；檢方、曾男的妻子不服上訴。

台中高分院二審說，我國民風純樸，有人砍斷他人一手掌已屬駭人聽聞，更何況曾連續剁下柯雙掌，手段殘忍凶暴，斟酌曾等到案過程、犯後自白，並已和柯和解賠償，認為一審量刑無違誤，判處駁回。