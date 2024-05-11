職棒簽賭、盜採砂石判10年 前台南縣議長吳健保假釋下周出獄

台南高分院昨裁定吳健保假釋中付保護管束，預定下周出監。圖／聯合報系資料照片

前台南縣議會議長吳健保因職棒假球案判刑確定，2014年發監前他潛逃菲律賓，直至2019年被押返台服刑，包括他在議長盜採砂石案貪汙案刑期，法院裁定應執行10年刑確定。經法務部核准假釋後，台南高分院昨裁定吳健保假釋中付保護管束，預定下周出監。

台南高分院指出，受刑人吳健保因貪汙治罪條例等數罪，前經判決確定，送監執行中，經法務部核准假釋在案，台南高分檢依相關規定向高分院聲請，裁定吳健保假釋中付保護管束。

吳健保因被控2007年間操縱職棒中信鯨3名球員打假球，被判刑2年、罰金22萬元確定。吳獲假釋後，又與綽號「雨刷」的組頭蔡政宜等人操控兄弟象、中信鯨及La New熊球員打假球，成了中職黑歷史。

2014年台灣高等法院將吳健保依詐欺罪判3年2月，另被判2年3月部分可易科罰金，全案定讞，吳健保卻潛逃至菲律賓被通緝，逃亡5年後，2019年刑事局赴菲律賓將他押解返台服刑。法院加計他過去當議長時盜採砂石案的貪汙案刑期，裁定應執行10年確定。

然而，吳健保入監服刑期間仍爭議不斷，他於2021年底中監服刑期間，因涉嫌買通監獄內高姓科員，每天幫他購買早餐送進監所外，還讓他可以一天打多通電話。台中地檢署2021年12月30日搜索中監，依貪汙罪諭知高10萬元交保。

吳健保日前申請假釋獲准，台南高分院昨天裁准假釋中付保護管束，預計下周出監，吳出監當天須向地檢署觀護人報到。