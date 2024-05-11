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本土劇男星成潤捲地產吸金案 遭判5年刑還要共同賠償720萬

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

成潤捲吸金案。本報資料照
成潤捲吸金案。本報資料照

本土劇男星成潤（陳伯偉）先前擔任瑞傑地產公司講師，捲入6億元吸金案，刑事部分台北地院依銀行法判徒刑5年、沒收287萬餘元講師費，民事部分已有2名被害人求償，法院判成潤與其餘共犯賠償720萬元。

判決指出，北聯幫幫主王際平2017年起實際負責瑞傑國際地產公司，同年6月延攬台東市前市長陳建閣擔任公司董事長，負責帶動、激勵公司人員，建立公司知名度，請講師講授有關泰國房地產有利趨勢；期間成潤受雇擔任投資說明會講師，說明泰國房產增值可能性、投資報酬率等，若投資人投資，他則獲抽成報酬。

陳建閣等人鼓吹投資建案獲利可期，以保證返還本金，及給付與本金顯不相當報酬條件，吸引不特定人參與投資「瑞傑花園RJ GARDEN PREMIUM酒店公寓」 ，隱瞞瑞傑公司並未取得泰國投資建案土地所有權，投資人資金也並未用於興建建案等，使投資客陷於錯誤，有2名被害人分別投入百萬元資金，提起民事損害賠償。

刑事部分，台北地院去年8月依違反銀行法「非法經營銀行業務罪」判瑞傑公司罰金2.5億元，王際平徒刑13年4月、沒收不法所得6.1億元，陳建閣徒刑10年、沒收不法所得341萬元，成潤5年徒刑、沒收不法所得287萬元，網宏「砰砰阿峰」吳勇峰因坦承並供出犯行，判徒刑2年、緩刑5年、沒收不法所得270萬元，其餘公犯8人判1年10至6年不等徒刑，全案高院審理中。

據悉，48歲成潤曾演出「天道」、「廉政英雄」等本土戲劇，先前曾透露副業是投資房產，未料捲入吸金案，目前為了生計也在影音平台上直播。

北聯幫幫主王際平（中）涉瑞傑國際地產違法吸金投資案被約談。本報資料照
北聯幫幫主王際平（中）涉瑞傑國際地產違法吸金投資案被約談。本報資料照

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